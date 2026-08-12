Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, ticaret hayatında dijitalleşmenin artık bir zorunluluk haline geldiğini açıkladı. Tüketici alışkanlıklarının hızla değiştiğini belirten Dere, müşterilerin fiziksel ziyaretten önce işletmeleri internet üzerinden incelediğini aktardı.

Geleneksel ticaret anlayışının teknolojiyle entegre olması gerektiğini vurgulayan AESOB

Başkanı, vatandaşların harita konumları, müşteri yorumları ve çalışma saatleri gibi detaylara çevrimiçi ortamda ulaştığını bildirdi. Temassız ödeme sistemleri, karekod menüler ve çevrimiçi sipariş ağlarının günlük yaşamın ayrılmaz bir parçası olduğuna dikkat çekildi.

DİJİTAL GÖRÜNÜRLÜK REKABETİ NASIL ETKİLİYOR?

İşletmelerin dijital platformlardaki varlığının yerel esnafa büyük fırsatlar sunduğu ifade edildi. Dere'nin açıklamasına göre, arama motoru haritalarında güncel bilgilerin bulunması ve sosyal medya ağlarının aktif yönetimi, müşteriyle doğrudan iletişim kurulmasını kolaylaştırıyor. Çevrimiçi dünyada görünürlüğünü artıran dükkanların, rekabet ortamında diğer işletmelerin önüne geçtiği belirtildi.

TEKNOLOJİ GELENEKSEL ESNAF KÜLTÜRÜNÜ BİTİRİR Mİ?

Dijital araçların esnafın yerini almak yerine iş süreçlerini hızlandırmak amacıyla kullanılması gerektiği vurgulandı. Teknoloji kullanımının, geleneksel esnafın güler yüzü ve samimiyetinin yerini tutamayacağı, ancak doğru stratejilerle pazar payını büyüteceği aktarıldı. Özellikle turizm hareketliliğinin yoğun olduğu Alanya gibi ilçelerde, yabancı ve yerli ziyaretçilerin dijital haritalar ile yorumlara bakarak alışveriş tercihi yapması bu dönüşümün muhtemel etkisini ve önemini daha da artırıyor.

Esnafın rekabet gücünü koruyabilmesi için teknolojik yenilikleri yakından takip etmesinin kaçınılmaz olduğu ifade edildi. AESOB yönetimi, esnaf kültürünün temel değerleri korunurken çağın gereksinimlerine de ayak uydurulması yönündeki tavsiyesini yineledi.