Antalya Orman Bölge Müdürlüğü, il genelinde etkisini gösteren aşırı sıcaklar, düşen nem oranları ve kuvvetli rüzgar sebebiyle orman yangını riskine karşı acil bir uyarı yayımladı. Yetkililer, 13 Ağustos tarihine kadar meteorolojik şartların yangın çıkma ihtimalini tehlikeli boyutlara taşıdığını bildirdi.

Kurum tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, belirtilen tarihe kadar hava sıcaklıklarının 35 ile 42 derece bandında seyretmesi öngörülüyor. Hissedilen sıcaklık değerlerinin ise 54 dereceye kadar çıkabileceği aktarıldı. Bununla birlikte nem oranının yüzde 15-25 aralığına gerilemesi ve rüzgar hızının yer yer saatte 55 kilometreye ulaşması bekleniyor.

RİSK NEDEN BU KADAR YÜKSEK?

Meteorolojik verilere göre yüksek sıcaklık, aşırı düşük nem ve saatte 55 kilometreyi bulan rüzgarın aynı anda görülmesi, olası bir kıvılcımın çok kısa sürede geniş alanlara yayılmasına zemin hazırlıyor. Bu üçlü kombinasyon, orman zeminindeki bitki örtüsünün hızla kurumasına neden olarak alevlerin kontrol altına alınmasını zorlaştıran en büyük etken olarak öne çıkıyor.

ORMANLIK ALANLARDA ATEŞ YAKILMAMALI

Riskli hava koşulları nedeniyle vatandaşların ormanlık alanlar ve çevresinde kesinlikle ateş yakmaması gerektiği vurgulandı. Antalya Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, "Lütfen ormanlık alanlarda ve yakın çevresinde ateş yakmayalım, yangına sebep olabilecek davranışlardan kaçınalım" ifadeleriyle kamuoyuna hassasiyet çağrısında bulundu.

Antalya geneli için yapılan bu kritik uyarı, geniş ormanlık alanlara sahip olan Alanya'da da yakından takip ediliyor. Özellikle yaz sezonunda artan kırsal hareketlilik göz önüne alındığında, bölge halkının ve ziyaretçilerin yangın riskine karşı azami düzeyde tedbirli olması gerekiyor.