KÜRESEL Gazeteciler Konseyi (KGK) Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, ABD’nin başkenti Washington DC’de Türk medyasının öne çıkan isimlerinden gazeteci Yunus Paksoy ile buluştu. CNN Türk ekranlarındaki yorumları ve Hürriyet gazetesindeki analizleriyle dikkat çeken Paksoy ile gerçekleştirilen görüşmede, ABD siyaseti, küresel gelişmeler ve uluslararası gündemin öne çıkan başlıkları ele alındı.

Görüşmeye ilişkin değerlendirmede bulunan Dim, “Washington’daki başarılı çalışmalarıyla Türk medyasını en iyi şekilde temsil eden dostum Yunus Paksoy ile bir araya gelmekten büyük memnuniyet duydum. ABD ve dünya politikası üzerine gerçekleştirdiğimiz ufuk açıcı sohbet için kendisine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. (Gülser YİĞİT)

Muhabir: Gülser Yiğit