Mersin’de tefecilik suçuna yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 4 şüpheli hakkında operasyon gerçekleştirildi.

Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tefecilik yaptıkları iddia edilen kişilerin belirlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda haksız kazanç sağlamak amacıyla faiz karşılığında para verdikleri öne sürülen 4 şüpheli tespit edildi.

FAİZLE PARA VERİP SENET İMZALATTIKLARI İDDİASI

Yapılan çalışmalarda şüphelilerin, para verdikleri kişilere karşılığında senet imzalattıkları belirlendi.

Şüphelilerin daha sonra söz konusu senetleri kullanarak icra takibi başlattıkları ve bu yöntemle haksız kazanç sağladıkları iddia edildi.

Elde edilen bulguların ardından belirlenen adreslere yönelik eş zamanlı operasyon için harekete geçildi.

4 ŞÜPHELİ EŞ ZAMANLI OPERASYONLA YAKALANDI

KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği eş zamanlı operasyonda hakkında işlem başlatılan 4 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde de detaylı arama gerçekleştirildi.

RUHSATSIZ TÜFEK VE UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Adreslerde gerçekleştirilen aramalarda 4 cep telefonu, 1 ruhsatsız pompalı tüfek, 31 kartuş ve 10 gram esrar ele geçirildi.

Ele geçirilen materyallere incelenmek üzere el konulurken, gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, daha sonra adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 3’ü çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, diğer şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Tefecilik iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.