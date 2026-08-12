Fenerbahçe’de transfer hareketliliği devam ediyor. UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Sturm Graz engelini aşarak play-off turuna yükselen sarı-lacivertliler, hücum hattını dünyaca ünlü bir isimle güçlendirdi.

Uzun süredir santrfor arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Belçikalı golcü Romelu Lukaku’nun transferini resmen açıkladı.

LUKAKU BU AKŞAM İSTANBUL’A GELİYOR

Sarı-lacivertli kulübün transferini duyurduğu 33 yaşındaki yıldız futbolcunun bu akşam saat 22.00’de İstanbul’a gelmesi bekleniyor.

Lukaku’nun İstanbul’a gelişinin ardından sarı-lacivertli takımla yeni dönemine başlaması beklenirken, transferin sözleşme detayları da belli oldu.

1 YILI OPSİYONLU 2 YILLIK SÖZLEŞME

Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin’in açıklamasına göre sarı-lacivertliler, Romelu Lukaku ile 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Sözleşmedeki opsiyon maddesinin Fenerbahçe’nin şampiyon olması halinde devreye gireceği belirtildi.

OĞUZ ÇETİN: “FENERBAHÇE DİYOR, BAŞKA BİR ŞEY DEMİYOR”

Transfer sürecine ilişkin açıklamalarda bulunan Oğuz Çetin, Lukaku ile uzun bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti.

Çetin, “Lukaku kendisine ‘Rom’ diye hitap etmemi istedi. Lukaku ile oturduk, uzun uzun konuştuk. Fenerbahçe diyor başka bir şey demiyor, gerçekten” ifadelerini kullandı.

Belçikalı yıldızın sarı-lacivertli kulübün şampiyonluk hedefinin bir parçası olmak istediğini aktaran Çetin, Lukaku’nun transfer görüşmelerindeki yaklaşımını “Büyük bir karakter” sözleriyle değerlendirdi.

LUKAKU: “YÜZDE YÜZ HAZIRIM”

Transferinin açıklanmasının ardından Romelu Lukaku da Fenerbahçe’ye ilişkin ilk değerlendirmesini yaptı.

Sarı-lacivertli kulübün tarihine dikkat çeken Belçikalı golcü, “Böylesine muhteşem bir tarihe sahip olan bu kulübün bir parçası olmak benim için büyük bir onur ve ayrıcalık. Harika bir takımımız var. Her gün çok çalışarak, elimden gelenin en iyisini yaparak takıma yardımcı olmaya çalışacağım. Yüzde yüz hazırım, sahaya çıkmaya hazırım” dedi.

AVRUPA’NIN DEV KULÜPLERİNDE FORMA GİYDİ

Belçikalı santrfor kariyerinde Chelsea, West Bromwich Albion, Everton, Manchester United, Inter, Roma ve Napoli formalarını giydi. Inter’de iki farklı dönemde görev yapan Lukaku, yıllar boyunca Avrupa futbolunun öne çıkan santrforlarından biri oldu.

Lukaku’nun kariyerindeki gol istatistikleri de dikkat çekiyor. Belçikalı futbolcu profesyonel kariyerinde çıktığı 692 karşılaşmada 324 gol ve 99 asist üretti.

Sarı-lacivertli taraftarların gözü şimdi saat 22.00’de İstanbul’a gelmesi beklenen Romelu Lukaku’ya çevrildi.