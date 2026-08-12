Aydın’ın Kuyucak ilçesinde orman yangını çıktı. Gencelli Mahallesi yakınlarında bulunan ormanlık alanda başlayan yangına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.

Yangın, saat 14.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı. Ormanlık alandan yükselen dumanların fark edilmesinin ardından durum yetkililere bildirildi.

RÜZGARIN ETKİSİYLE KISA SÜREDE BÜYÜDÜ

Bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle alevler kısa sürede yayılarak büyüdü. İhbarın ardından yangının kontrol altına alınması için geniş çaplı çalışma başlatıldı.

Yangının yayılmasını önlemek amacıyla bölgeye çok sayıda hava ve kara aracı yönlendirildi.

6 UÇAK VE 11 HELİKOPTER SEVK EDİLDİ

Yangına müdahale kapsamında bölgeye 6 uçak, 11 helikopter, 40 arazöz, 5 su tankeri ve 3 dozer sevk edildi.

Toplam 220 personel, yangının kontrol altına alınabilmesi için sahada görev yapıyor.

Hava araçları alevlerin yoğunlaştığı bölgelere peş peşe su bırakırken, kara ekipleri de yangının ilerlemesini engellemek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

EKİPLERİN MÜDAHALESİ SÜRÜYOR

Rüzgarın yangının yayılma hızını artırması nedeniyle ekipler çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor. Alevlerin çevredeki diğer alanlara ulaşmasını önlemek için hem havadan hem de karadan müdahaleye devam ediliyor.

Yangının çıkış nedeni ise henüz belirlenemedi. Bölgede söndürme ve kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.