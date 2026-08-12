Ege Denizi’nde meydana gelen deprem İzmir ve çevresinde dikkat çekti. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, sarsıntıya ilişkin ilk verileri paylaştı.

AFAD’ın verilerine göre merkez üssü Ege Denizi olan deprem saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Depremin büyüklüğü 3,7 olarak ölçüldü.

KARABURUN’A 16,92 KİLOMETRE UZAKLIKTA

Depremin İzmir’in Karaburun ilçesine 16,92 kilometre mesafede gerçekleştiği bildirildi.

Ege Denizi’nde kaydedilen sarsıntının yerin 12,37 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.

AFAD tarafından paylaşılan ilk verilere göre depremin büyüklüğü 3,7 olarak kayıtlara geçti.

AFAD DEPREMİN VERİLERİNİ AÇIKLADI

AFAD Deprem Dairesi tarafından açıklanan verilere göre depreme ilişkin bilgiler şöyle:

Büyüklük: 3,7

Merkez üssü: Ege Denizi

Saat: 11.30 sıraları

Derinlik: 12,37 kilometre

Karaburun’a uzaklık: 16,92 kilometre

Ege Denizi’nde meydana gelen depremin ardından AFAD tarafından paylaşılan veriler yakından takip ediliyor.