Beşiktaş’ta Avrupa heyecanı devam ediyor. Siyah-beyazlı ekip, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında Çekya temsilcisi Hradec Kralove ile karşı karşıya gelecek.

Deplasmanda oynanan ilk karşılaşmadan 1-0’lık galibiyetle ayrılan Beşiktaş, Tüpraş Stadı’nda taraftarının önüne avantajlı çıkacak.

Siyah-beyazlılar, rövanşta istediği sonucu alarak adını UEFA Avrupa Ligi play-off turuna yazdırmayı hedefliyor.

BEŞİKTAŞ-HRADEC KRALOVE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş-Hradec Kralove rövanş karşılaşması 13 Ağustos 2026 Perşembe günü oynanacak.

Tüpraş Stadı’nın ev sahipliği yapacağı kritik Avrupa mücadelesinin başlama saati ise 20.00.

İlk karşılaşmadan galibiyetle dönen Beşiktaş, kendi sahasında tur için mücadele edecek.

BEŞİKTAŞ-HRADEC KRALOVE MAÇI HANGİ KANALDA?

Futbolseverlerin merak ettiği bir diğer konu ise karşılaşmanın yayın bilgileri oldu.

Beşiktaş-Hradec Kralove karşılaşması S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.

Böylece siyah-beyazlıların UEFA Avrupa Ligi’nde play-off bileti için vereceği mücadele canlı olarak takip edilebilecek.

MAÇI URS SCHNYDER YÖNETECEK

Karşılaşmada İsviçre Futbol Federasyonu’ndan Urs Schnyder düdük çalacak.

Schnyder’in yardımcılıklarını Marco Zürcher ve Benjamin Zürcher üstlenecek.

BEŞİKTAŞ’TA OUATTARA FORMA GİYEMEYECEK

Beşiktaş, kritik rövanş mücadelesine önemli bir eksikle çıkacak.

İlk karşılaşmada kırmızı kart gören Kassoum Ouattara, cezası nedeniyle Hradec Kralove karşısında forma giyemeyecek.

Teknik heyetin Ouattara’nın yokluğunda savunma hattında farklı bir tercihe yönelmesi bekleniyor.

BEŞİKTAŞ’IN UEFA KADROSU

Siyah-beyazlıların Hradec Kralove karşılaşması öncesindeki UEFA kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Alexander Nübel, Doğan Alemdar, Emre Bilgin, Kassoum Ouattara, Emmanuel Agbadou, Felix Uduokhai, Taylan Bulut, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, Yasin Özcan, Amir Murillo, Wilfred Ndidi, Amir Hadziahmetovic, Salih Özcan, Milot Rashica, Kartal Kayra Yılmaz, Orkun Kökçü, Junior Olaitan, Vaclav Cerny, Leandro Trossard, İlhan Fakılı, Hyeon-Gyu Oh, Mustafa Erhan Hekimoğlu ve Semih Kılıçsoy.

B listesinde ise Mehmet Tuğra Yeşilyurt, Emir Yaşar, Mustafa Azem Yortaç, Cumali Gürsel, Asım Efe Işık, Ali Pağda, Ozan Sevim, Fahri Kerem Ay ve Ahmet Sami Bircan bulunuyor.

TURU GEÇERSE RAKİBİ KAUNO ZALGIRIS

Beşiktaş’ın Hradec Kralove’yi elemesi halinde UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi de belli.

Siyah-beyazlılar tur biletini alması durumunda Kauno Zalgiris ile karşılaşacak.

Litvanya temsilcisi, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Dinamo Zagreb’e iki maçta da mağlup olarak UEFA Avrupa Ligi play-off turuna kaldı.

Beşiktaş şimdi Hradec Kralove engelini aşarak Avrupa Ligi’nde yoluna devam etmek ve play-off turunda Kauno Zalgiris’in rakibi olmak için sahaya çıkacak.

Beşiktaş-Hradec Kralove maçı 13 Ağustos Perşembe günü saat 20.00’de başlayacak ve S Sport’tan canlı yayınlanacak.