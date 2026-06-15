Serik'te etkili olan hava olayları, kısa süreli bir orman yangınına neden oldu. İlçeye bağlı Hasdümen Mahallesi'nde yıldırım düşmesinin ardından başlayan yangın, ekiplerin zamanında müdahalesi sayesinde geniş bir alana yayılmadan kontrol altına alındı.

Olay, dün saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Dağlık alandan yükselen dumanları fark eden vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirerek yardım istedi.

HELİKOPTER VE ORMAN EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye Serik Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı yangın söndürme ekipleri ile yangın helikopteri yönlendirildi. Ekipler, alevlerin çevredeki ormanlık alana sıçramaması için hızlı şekilde müdahaleye başladı.

Helikopter havadan su atışı gerçekleştirirken, orman personeli de karadan yoğun bir çalışma yürüttü.

1 SAAT İÇİNDE KONTROL ALTINA ALINDI

Koordineli çalışmalar sonucunda yangın yaklaşık 1 saat içerisinde kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede uzun süre soğutma çalışmaları yapıldı.

İlk belirlemelere göre yangında yaklaşık 3 dönümlük ormanlık alan zarar gördü.

ERKEN MÜDAHALE BÜYÜK FELAKETİ ÖNLEDİ

Yetkililer, yangının erken fark edilmesi ve ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde daha geniş bir alanın zarar görmesinin önüne geçildiğini belirtti.

Özellikle yaz aylarında yıldırım kaynaklı yangın riskinin arttığına dikkat çeken yetkililer, vatandaşlardan duman veya alev görülmesi halinde vakit kaybetmeden ilgili birimlere haber vermelerini istedi.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI

Yangının tamamen söndürülmesinin ardından ekipler bölgede detaylı inceleme yaptı. Soğutma çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte alanda yeniden alevlenme riskine karşı kontrollerin sürdürüldüğü öğrenildi.

Antalya'da sıcak havaların etkisini artırdığı bu dönemde orman yangınlarına karşı tedbirlerin üst seviyede tutulduğu belirtildi.