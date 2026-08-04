Türk rock müziğinin sevilen isimlerinden Feridun Düzağaç, uzun süredir devam eden vertigo rahatsızlığı nedeniyle konser programına ara verdiğini açıkladı. Sanatçı, en az bir mevsim boyunca sahnelerden uzak kalacağını ve tedavi sürecine öncelik vereceğini bildirdi.

Sosyal medya hesabından sağlık durumuna ilişkin açıklama yapan Düzağaç, baş dönmesi ve denge sorunlarına yol açan vertigonun günlük yaşamını ve sahne performansını etkilediğini belirtti.

EN AZ BİR MEVSİM SAHNELERDEN UZAK KALACAK

Feridun Düzağaç, konserlere ara verme kararında sağlık sorunlarının yanı sıra kişisel yaşamındaki bazı koşulların da etkili olduğunu ifade etti. Yıllardır dinleyicileriyle buluşmayı kendisi için bir “oksijen çadırı” olarak gördüğünü belirten sanatçı, yeniden sahneye çıkabilmek için bir süre dinlenmesi gerektiğini kaydetti.

Düzağaç, sağlık durumunun endişe verici bir aşamada olmadığını, tedavisinin doktor kontrolünde planlandığı şekilde sürdüğünü açıkladı. Ara kararı nedeniyle ağustos ayında düzenlenmesi planlanan bazı konserlerin de ertelendiği bildirildi.

VERTİGO NEDİR?

Vertigo, kişinin kendisinin veya çevresindeki nesnelerin dönüyormuş gibi hissetmesine neden olan bir denge problemidir. İç kulaktaki denge sistemi başta olmak üzere farklı sağlık sorunlarına bağlı olarak ortaya çıkabilen vertigoya baş dönmesi, denge kaybı, mide bulantısı ve kusma eşlik edebilir.

Vertigo tek başına bir hastalık olarak değil, farklı rahatsızlıkların belirtisi olarak değerlendiriliyor. Tedavi yöntemi ise sorunun kaynağına göre ilaç kullanımı, denge egzersizleri ve yaşam tarzı değişikliklerini içerebiliyor.

Feridun Düzağaç’ın açıklamasının ardından çok sayıda hayranı sosyal medya üzerinden sanatçıya geçmiş olsun dileklerini iletti.