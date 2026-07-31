İspanyol milli futbolcu ve sağ bek oyuncusu Pedro Porro, tatil rotasını Akdeniz'e çevirdi. 25 yaşındaki yıldız isim, eşi Maria Hurtado ve çocuklarıyla birlikte Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'ne geldi. Yerel basına yansıyan bilgilere göre, ünlü futbolcunun ailesiyle beraber bölgede bir hafta boyunca konaklayacağı öğrenildi.

Yoğun geçen futbol sezonu ve Dünya Kupası maratonunun ardından dinlenme fırsatı bulan Porro, The Land of Legends Kingdom Hotel'i tercih etti. Tatil boyunca otelin sunduğu olanaklardan faydalanan İspanyol oyuncu, özellikle çocuklarıyla birlikte eğlence alanlarında yoğun vakit geçirdi.

SU PARKINDAN YUNUS GÖSTERİLERİNE

Ailesiyle gün boyu su parkında kalan yıldız isim, buradaki kaydıraklarda çocuklarıyla eğlenceli anlar yaşadı. Tesis içerisindeki yunus gösterilerini de izleyen Porro ve ailesinin, otelde düzenlenen çeşitli aktivitelere katılarak stres attığı aktarıldı.

BELEK NEDEN DÜNYA YILDIZLARININ TERCİHİ?

Belek ve çevresindeki lüks konaklama tesisleri, sundukları yüksek güvenlik ile kapsamlı eğlence olanakları sayesinde her yıl çok sayıda dünyaca ünlü sporcuyu ağırlıyor. Akdeniz çanağındaki bu turizm hareketliliği, Alanya ve Antalya genelindeki lüks turizm pazarının uluslararası arenadaki bilinirliğine de doğrudan katkı sağlıyor. Bölgenin spor ve eğlence turizmindeki bu istikrarlı yükselişi, turizm profesyonelleri tarafından yakından takip ediliyor.