TÜRK rock müziğinin sevilen sanatçılarından Feridun Düzağaç, sağlık sorunları nedeniyle konserlerine ara verme kararı aldığını duyurdu. Uzun süredir vertigo rahatsızlığıyla mücadele eden sanatçı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada en az bir mevsim boyunca sahnelerden uzak kalacağını ve tedavi sürecine öncelik vereceğini belirtti.

Hayranlarını üzen açıklamasında Düzağaç, aldığı kararın yalnızca sağlık sorunundan kaynaklanmadığını, yaşamındaki farklı etkenlerin de bu süreçte etkili olduğunu ifade etti. Yıllardır konserlerde dinleyicileriyle buluşmayı "oksijen çadırı" olarak gördüğünü söyleyen sanatçı, sağlığına kavuşabilmek için bir süre dinlenmesi gerektiğini dile getirdi.

Tedavisine odaklanacak

Baş dönmesi ataklarıyla seyreden vertigo rahatsızlığının hem günlük yaşamını hem de sahne performansını olumsuz etkilediğini belirten Feridun Düzağaç, doktorlarının tavsiyesi doğrultusunda konser programını ertelediğini açıkladı. Sanatçı, sağlık durumunun ciddi bir risk oluşturmadığını ancak tedavi sürecinin dikkatle yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

Düzağaç, açıklamasında tedavisinin doktor kontrolünde sürdüğünü ve sürecin planlandığı şekilde ilerlediğini belirterek, sağlığına kavuştuğunda yeniden dinleyicileriyle buluşmayı umut ettiğini ifade etti.

Vertigo nedir?

Vertigo, kişinin kendisinin ya da çevresinin dönüyormuş gibi hissetmesine neden olan bir denge bozukluğu olarak tanımlanıyor. İç kulak, denge sistemi veya merkezi sinir sistemi kaynaklı farklı nedenlerle ortaya çıkabilen rahatsızlık; baş dönmesi, denge kaybı, mide bulantısı ve kusma gibi belirtilerle kendini gösterebiliyor.

Uzmanlar, vertigonun tek başına bir hastalık değil, farklı sağlık sorunlarının belirtisi olabileceğini belirtiyor. Bu nedenle tedavi süreci, rahatsızlığa neden olan asıl sorunun belirlenmesinin ardından ilaç tedavisi, denge egzersizleri ve yaşam tarzı değişiklikleriyle planlanıyor.

Hayranlarından destek yağdı

Feridun Düzağaç'ın konserlerine ara verdiğini duyurmasının ardından sosyal medyada çok sayıda hayranı geçmiş olsun mesajları paylaştı. Sanatçının kısa sürede sağlığına kavuşarak yeniden sahnelere dönmesini dileyen sevenleri, ağustos ayında planlanan konserlerin ertelenmesini anlayışla karşıladıklarını ifade etti.