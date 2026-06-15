Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Memurevleri Mahallesi 212 Sokak'ta dün saat 10.00 sıralarında meydana gelen olayda, coğrafya öğretmeni Orhan Bulak (43), eşi Aslıhan Öztürk Bulak (40) ve kayınpederi Cafer Tayyar Öztürk'ü (74) pompalı tüfekle vurarak hayatlarına son verdi. Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre, silah sesleri üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince apartman girişinde yakalanan şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Beş katlı apartmanın birinci katında yaşanan olayın çıkış noktasının, tayin ve maddi anlaşmazlıklar olduğu bildirildi. İddiaya göre, din kültürü öğretmeni olan eşinin tayinini Bursa'ya aldırması, kahvaltı masasında gerilime neden oldu. Söz konusu eylem, yaşları 2 ile 9 arasında değişen 3 çocuğun gözü önünde gerçekleşti.

TARTIŞMANIN ODAĞINDA TAYİN VE PARA VARDI

Zanlının emniyette verdiği ifade, olayın ardındaki detayları ortaya koydu. Şüpheli Orhan Bulak'ın aktardığına göre, eşiyle daha önce de tayin talebi yüzünden sorunlar yaşandı. Tartışma sırasında, ortak hesaplarında bulunan 1,5 milyon liranın paylaşımı gündeme geldi. Eşinden paranın yarısını talep eden ancak ret yanıtı alan Bulak, kayınpederinden arabulucu olmasını istedi. Kayınpederin müdahil olmaması üzerine büyüyen kavgada şüpheli, önce kayınpederine ardından balkona yönelen eşine ateş etti.

CİNAYET SONRASI HUKUKİ SÜREÇ NASIL İŞLEDİ?

Komşuların ihbarıyla adrese yönlendirilen sağlık ekipleri, baba ve kızının yaşamını yitirdiğini teyit etti. Adli tıp prosedürleri gereği olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından cenazeler, otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi. Gözaltına alınan ve emniyetteki sorgusu tamamlanan şüpheli ise adliyeye sevk edilmesinin ardından nöbetçi mahkeme tarafından cezaevine gönderildi.