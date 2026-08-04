CARREFOURSA'da uzun süredir beklenen hisse devri süreci tamamlandı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, CarrefourSA sermayesini temsil eden payların yüzde 89,28'lik bölümünün Aydın Grup bünyesindeki Yeni Mağazacılık AŞ'ye (A101) devrine ilişkin Rekabet Kurumu dahil tüm yasal onay süreçleri tamamlandı ve devir işlemi resmen gerçekleşti.

Devir işlemiyle birlikte A101 ve CarrefourSA aynı grup bünyesinde faaliyet gösterecek olsa da iki marka farklı yönetim yapılarıyla çalışmalarını sürdürecek. CarrefourSA'nın yeni dönemine ise şirketin Üst Yöneticisi (CEO) Hatice Evren liderlik edecek.

Alkol tedariki durduruldu iddiası

Hisse devrinin ardından kamuoyunda en çok konuşulan konu ise CarrefourSA'nın alkol satışlarına ilişkin iddia oldu. Ekonomi yazarı Uğur Gürses, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şirketin alkol tedarikini durdurduğunu öne sürdü.

Gürses paylaşımında, "Carrefour tedarikçilerden içki alımını durdurmuş. Mevcut stoklar bitince de satışlar sona erecekmiş." ifadelerini kullandı.

Şirketten resmi açıklama bekleniyor

Söz konusu iddia kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, CarrefourSA tarafından alkol satışlarının tamamen sona ereceğine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Mevcut durumda yalnızca alkol tedarikinin durdurulduğu yönündeki iddialar kamuoyunda tartışılırken, uygulamanın kalıcı olup olmayacağına ilişkin gözler şirketten gelecek açıklamaya çevrildi.

CarrefourSA'nın yeni yönetim döneminde izleyeceği ticari strateji ve ürün politikalarının önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.