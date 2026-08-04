Süper Loto heyecanı 4 Ağustos 2026 Salı günü de devam ediyor. Büyük ikramiye hayali kuran binlerce kişi, çekilişin yapılacağı saati ve sonuçların hangi platformlardan açıklanacağını merak ediyor.

Süper Loto çekilişi, Milli Piyango İdaresi adına Sisal Şans tarafından gerçekleştiriliyor. Çekilişler noter huzurunda düzenlenirken, sonuçlar çekiliş tamamlandıktan hemen sonra resmi kanallar üzerinden ilan ediliyor.

Çekiliş saat kaçta?

4 Ağustos 2026 tarihli Süper Loto çekilişinin, her zamanki program doğrultusunda saat 21.30'da gerçekleştirilmesi bekleniyor. Çekiliş, Milli Piyango TV üzerinden canlı olarak takip edilebiliyor.

Sonuçlar nereden sorgulanır?

Çekiliş tamamlandıktan sonra kazanan numaralar ve ikramiye dağılımı;

- Milli Piyango Online'ın resmi internet sitesi, - Milli Piyango mobil uygulaması, - Yetkili dijital platformlar

üzerinden sorgulanabiliyor. Oyuncular ayrıca bilet seri numarasıyla da ikramiye kontrolü yapabiliyor.

Büyük ikramiye öne çıkıyor

Süper Loto'da büyük ikramiye, devreden tutarlara bağlı olarak her çekilişte artış gösterebiliyor. 4 Ağustos tarihli çekilişte de milyonlarca liralık ikramiye için numaralar belli olacak. Resmi sonuçlar, çekilişin tamamlanmasının ardından Milli Piyango tarafından ilan edilecek.