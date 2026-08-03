MİLLİ Piyango'nun büyük ilgi gören şans oyunlarından Çılgın Sayısal Loto'nun çekilişi tamamlandı. Noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişin ardından kazandıran numaralar belli olurken, büyük ikramiyeyi kazanan talihli çıkmadığı için ödül tutarı bir sonraki çekilişe devretti.

Milli Piyango Online üzerinden canlı yayınlanan çekilişte, büyük ikramiye için umutlanan milyonlarca kişi sonuçları heyecanla takip etti. Ancak altı numarayı doğru tahmin eden kimse çıkmayınca büyük ödül yeniden devretti.

Büyük ikramiye 510 milyon lirayı geçti

Çekiliş öncesinde 500 milyon 805 bin 122 lira 47 kuruş olarak açıklanan büyük ikramiye, devretmesiyle birlikte 510 milyon 581 bin 319 lira 26 kuruşa yükseldi. Böylece Çılgın Sayısal Loto'da tarihi seviyelere ulaşan büyük ödül, bir sonraki çekilişte sahibini beklemeye başladı.

Sonuçlar nereden öğreniliyor?

Oyuncular, çekiliş sonuçlarını Milli Piyango Online platformu ve Milli Piyango'nun resmi kanalları üzerinden sorgulayabiliyor. Kupon sahipleri, oynadıkları kolonları sistem üzerinden kontrol ederek ikramiye kazanıp kazanmadıklarını öğrenebiliyor.

Çılgın Sayısal Loto nasıl oynanıyor?

Çılgın Sayısal Loto'da oyuncular, 1 ile 90 arasındaki sayılardan 6 numara seçerek kuponlarını oluşturuyor. Çekilişte belirlenen altı sayıyı doğru tahmin eden talihli büyük ikramiyeyi kazanırken, farklı doğru tahmin kategorilerinde de çeşitli ikramiyeler dağıtılıyor.

Not: Paylaştığınız metinde tarih bilgisi çelişkili görünüyor. Başlıkta 3 Ağustos 2026 yazarken içerikte 1 Ağustos 2026 tarihli çekiliş ifadesi yer alıyor. Haberi yayımlamadan önce çekiliş tarihini kontrol etmeniz faydalı olacaktır.