Anadolu Ateşi topluluğu tarafından hazırlanan dünyaca ünlü Troya gösterisi, Ağustos ayında Antalya'nın tarihi mekanlarından Aspendos Antik Tiyatrosu'nda sahnelenecek. Yapılan duyuruya göre, 4, 11, 18 ve 25 Ağustos tarihlerine denk gelen her salı günü saat 21.00'de başlayacak etkinlik, binlerce yıllık tarihi atmosferde sanatseverleri ağırlayacak.

Yaklaşık iki bin yıllık geçmişiyle Roma döneminin en iyi korunan yapıları arasında gösterilen Aspendos, bu dev organizasyona ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Homeros'un ünlü İlyada ve Odysseia destanlarından ilham alınarak kurgulanan performans, izleyicilere antik çağın mistik havasını dans figürleriyle aktarmayı hedefliyor.

DEV KADRODA NELER YER ALIYOR?

Genel sanat yönetmenliğini Mustafa Erdoğan'ın, sanatsal süpervizörlüğünü ise Yılmaz Erdoğan'ın üstlendiği projede yaklaşık 300 profesyonel dansçı dönüşümlü olarak görev yapıyor. Anadolu Ateşi Eğitim Akademileri bünyesinde yetişen ekip; halk oyunları, bale ve modern dansı harmanlıyor. Sahnede aynı anda üç bini aşkın dans figürünün sergilendiği devasa bir prodüksiyon izleyici karşısına çıkıyor.

KÜLTÜR TURİZMİNE ETKİSİ NE OLACAK?

Antalya bölgesinin yaz aylarındaki en önemli sanatsal etkinliklerinden biri olan bu gösterinin, Akdeniz çanağındaki turizm hareketliliğine kültürel bir derinlik katması öngörülüyor. Sadece merkezden değil, Alanya ve çevre ilçelerde tatilini geçiren yerli ile yabancı turistlerin de antik tiyatrodaki bu görsel şölene yoğun katılım göstermesi bekleniyor.