İtalya Serie A takımlarından Napoli'nin ve Belçika Milli Takımı'nın dünyaca ünlü golcüsü Romelu Lukaku, yorucu geçen sezonun ardından dinlenmek için Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'ni tercih etti. Edinilen bilgiye göre, yıldız oyuncu ailesiyle birlikte tatilini geçirmek üzere Rixos Premium Belek'e yerleşti.

Yoğun maç temposunun yorgunluğunu Akdeniz sahillerinde atan tecrübeli futbolcu, tatil yaparken profesyonelliğinden de ödün vermiyor. Lukaku'nun, yeni sezon hazırlıkları kapsamında günün belirli bölümlerinde bireysel idmanlarını sürdürdüğü ve fiziksel formunu korumaya odaklandığı aktarıldı.

BELEK SPOR TURİZMİNİN GÖZDESİ

Antalya'nın Serik ilçesinde yer alan Belek, sadece lüks konaklama tesisleriyle değil, aynı zamanda sunduğu üst düzey spor alanlarıyla da dünya çapındaki futbolcuların ve kulüplerin ilk tercihleri arasında bulunuyor. Her yıl çok sayıda uluslararası sporcuyu ağırlayan bölge, hem dinlenme hem de profesyonel antrenman imkanını bir arada sunarak spor turizminde küresel bir cazibe merkezi olma özelliğini taşıyor. Belçikalı yıldızın tatil rotası olarak burayı seçmesi, bölgenin spor turizmindeki güçlü altyapısını yeniden öne çıkardı.