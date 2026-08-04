CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararlarıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'nde önemli terfiler gerçekleştirildi. Kararlar kapsamında 25 general ve amiral bir üst rütbeye yükseltilirken, 69 albay da general ve amiralliğe terfi etti.

YAŞ kararlarının en dikkat çeken gelişmelerinden biri ise Albay Özlem Karapınar'ın Tuğgeneral rütbesine yükselmesi oldu. Karapınar, bu terfiyle birlikte Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarihinin ilk kadın generali olarak kayıtlara geçti.

Kararlar kapsamında bir diğer önemli terfi de Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda görev yapan Albay Armağan Özel'e geldi. Tuğgeneral rütbesine yükseltilen Armağan Özel de Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki kadın generaller arasına katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla yürürlüğe giren YAŞ kararları doğrultusunda yapılan terfilerin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesindeki yeni yapılanmayı şekillendirmesi bekleniyor. Özlem Karapınar'ın Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın ilk kadın generali olması ise kararların en dikkat çeken başlıklarından biri olarak öne çıktı.