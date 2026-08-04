Trabzonspor'un Liverpool'dan ayrılan dünyaca ünlü Mısırlı yıldız Muhammed Salah ile anlaşmaya vardığı yönündeki iddialar spor gündemine damga vurdu. Ancak transferle ilgili resmi açıklama henüz yapılmadı. Kulüp cephesinden daha önce çıkan haberleri yalanlayan açıklamalar da bulunuyor.

TRANSFER İDDİASI GÜNDEM OLDU

Spor gazetecisi Yağız Sabuncuoğlu'nun iddiasına göre Trabzonspor, Muhammed Salah ile 2 yıllık anlaşma sağladı. Haberde bordo-mavili kulübün yıldız futbolcuya resmi sözleşme imzalatmaya hazırlandığı öne sürüldü.

İddiaya göre anlaşmanın mali şartları da öne çıkıyor. Trabzonspor'un Salah'a 5 milyon euro imza parası, yıllık 17 milyon euro garanti ücret ve satılacak Salah formalarından yüzde 25 pay vermeyi kabul ettiği ileri sürüldü.

Yıldız futbolcunun çarşamba günü Trabzon'a gelerek resmi imzayı atmasının beklendiği de iddialar arasında yer aldı.

KULÜP BAŞKANINDAN YALANLAMA GELMİŞTİ

Öte yandan Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, geçtiğimiz günlerde Mohamed Salah ile anlaşma sağlandığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıklamıştı. Başkan Doğan, kamuoyunda yer alan transfer iddialarını net bir dille yalanlamıştı. Bu nedenle son ortaya atılan anlaşma iddiası da kulüp tarafından henüz doğrulanmış değil.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Muhammed Salah'ın geleceğiyle ilgili belirsizlik sürüyor. Liverpool'dan ayrılan Mısırlı yıldızın kariyerine hangi takımda devam edeceği konusunda farklı iddialar gündeme gelirken, Trabzonspor cephesinden yapılacak olası resmi açıklama merakla bekleniyor.

MUHAMMED SALAH KİMDİR?

15 Haziran 1992'de Mısır'ın Nagrig kentinde doğan Muhammed Salah, dünya futbolunun en başarılı kanat oyuncuları arasında gösteriliyor. Kariyerinde El Mokawloon, Basel, Chelsea, Fiorentina, Roma ve Liverpool formalarını giydi.

Liverpool'da geçirdiği yaklaşık dokuz yılda Premier Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, FA Cup, Lig Kupası ve UEFA Süper Kupa dahil birçok önemli başarı kazanan Salah, kulüp tarihinin en golcü oyuncuları arasında yer aldı. 2026 yılında Liverpool'dan ayrılacağını resmen açıklayarak serbest oyuncu konumuna geçti.