BİTLİS'in Tatvan ilçesinde motosikletiyle seyir halindeyken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden Piyade Uzman Çavuş Ahmet Balaban (31), memleketi Manisa'da düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Genç uzman çavuşun cenazesinde ailesi ve yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Kaza, 2 Ağustos akşamı Tatvan ilçesi Kale Mahallesi Çevreyolu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre K.Ö. yönetimindeki otomobil, önce Tatvan 10. Komando Tugay Komutanlığı'nda görev yapan Piyade Uzman Çavuş Ahmet Balaban'ın kullandığı motosiklete, ardından başka bir otomobile çarptı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Ahmet Balaban'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Kazanın ardından kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ailesi güçlükle ayakta durdu

Tatvan Devlet Hastanesi'nde düzenlenen askeri törenin ardından cenazesi memleketi Manisa'ya gönderilen Ahmet Balaban için bugün Yunusemre ilçesine bağlı Yağcılar Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Üç çocuklu ailenin evladı olan Balaban'ın naaşı, cenaze namazı öncesinde baba evine getirildi. Burada helallik alınırken baba Hasan Balaban, anne Ummuhan Balaban ve eşi Hilal Balaban büyük üzüntü yaşadı. Acılı aile yakınlarının desteğiyle ayakta durabildi.

Askeri törenle toprağa verildi

Mahalle meydanında düzenlenen cenaze törenine Yunusemre Kaymakamı Celalettin Cantürk, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Manisa 1. Komando Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Cengiz Güven, siyasi parti temsilcileri, askeri personel ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Manisa İl Müftüsü Şükrü Kabukçu'nun kıldırdığı cenaze namazının ardından Ahmet Balaban'ın naaşı, dualar eşliğinde Yağcılar Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi. Genç uzman çavuşun vefatı, ailesi, silah arkadaşları ve sevenlerini yasa boğdu.