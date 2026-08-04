İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gazeteci Cem Küçük hakkında yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan gazeteci Tahir Sarıkaya, çıkarıldığı mahkeme tarafından "şantaj" suçundan tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında Sarıkaya, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı. Soruşturma dosyasında yer alan iddialara göre, Sarıkaya'nın banka hesaplarında kaynağı belirsiz yüksek tutarlı para girişleri tespit edildi. Ayrıca hesaplarda dikkat çeken para transferleri de tespit edildi.

Kripto para hesaplarına aktarıldığı öne sürüldü

Soruşturma kapsamında incelenen mali hareketlerde, söz konusu para transferlerinin bir bölümünün kripto para hesaplarına yönlendirildiğinin belirlendiği öğrenildi. Mali incelemelerin ardından gözaltına alınan Sarıkaya, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkemeden tutuklama kararı

Savcılıkta ifadesi alınan Tahir Sarıkaya, tutuklanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakimlik, şüpheli hakkında "şantaj" suçundan tutuklama kararı vererek cezaevine gönderilmesine hükmetti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü öğrenildi. Yetkililer, dosyaya ilişkin inceleme ve delil toplama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.