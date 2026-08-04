Eski AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile 31 Temmuz'da gerçekleştirdiği görüşmenin ardından ekonomi ve siyaset gündemine ilişkin öne çıkan değerlendirmelerde bulundu. Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda erken seçime yönelik bir hazırlık izlenimi edinmediğini, ekonomi politikalarının normal seçim takvimi esas alınarak sürdürüldüğünü söyledi.

Tayyar'ın aktardığı değerlendirmeler, ekonomi yönetiminin önümüzdeki dönemde izleyeceği yol haritasına ilişkin yeni tartışmaları da beraberinde getirdi.

SEÇİM TAKVİMİNE İLİŞKİN MESAJ

Şamil Tayyar, Mehmet Şimşek ile yaptığı uzun görüşmeden çıkardığı sonucun, 2026 ve 2027 yıllarında erken seçim beklenmediği yönünde olduğunu ifade etti.

Paylaşımında, "Uzun sohbetten anladığım, bırakın 2026'yı, 2027'de bile seçim yok. Seçim vaktinde, Nisan 2028'de yapılacakmış gibi politikalar sürdürülüyor. Muhalefet kayıkçı kavgasını sürdürürken, iktidar sağlam bir hazırlık içinde. Tüm ezberler bozulacak gibi." ifadelerini kullandı. Bu açıklama, Tayyar'ın kişisel değerlendirmesi niteliğinde olup hükümet tarafından yapılmış resmi bir seçim açıklaması değil.

EKONOMİDE ÖNCELİK ALIM GÜCÜ

Tayyar'a göre ekonomi yönetimi, maaşlara ilk etapta seyyanen zam yapılmasından ziyade vatandaşın alım gücünü artıracak yapısal adımlara odaklanıyor.

Bu kapsamda üç temel başlık öne çıkıyor:

- Kira maliyetlerinin düşürülmesi - Gıda fiyatlarının kontrol altına alınması - Ulaşım giderlerinin sınırlandırılması

SOSYAL KONUT VE GIDA TEDARİKİ GÜNDEMDE

Tayyar, kira enflasyonuyla mücadelede 750 bin sosyal konut projesinin önemli rol üstleneceğini belirtti. Gıda tarafında ise üretim ve tedarik zincirini güçlendirecek çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Ulaşım alanında da maliyet enflasyonunun üzerinde zam yapılmasının önüne geçebilmek amacıyla "değerleme oranı" uygulamasının gündemde olduğunu söyledi.

İSTİHDAM VE FİNANSMAN DESTEĞİ SÜRECEK

Paylaşımda, işletmelerin finansmana erişimini kolaylaştıracak yeni destek paketlerinin hazırlandığı da belirtildi.

Tayyar, istihdamı koruyacak ve ekonomik faaliyetleri destekleyecek teşviklerin artırılarak devam edeceğini ifade etti.

GETAD PROGRAMI İÇİN YENİ YIL İŞARETİ

Şamil Tayyar, Gelir Tamamlayıcı Destek Programı (GETAD) çalışmalarında sona yaklaşıldığını belirtti.

Edindiği bilgiye göre programın yeni yılda hayata geçirilmesi ve toplumun en düşük gelir grubundaki vatandaşlara ilave aylık destek sağlanması hedefleniyor.

Tayyar ayrıca aynı gelir tespit sisteminin bayram ikramiyesi gibi sosyal yardım uygulamalarında da kullanılarak desteklerin doğrudan düşük gelir gruplarına yönlendirilmesinin planlandığını dile getirdi.

ŞAMİL TAYYAR KİMDİR?

Şamil Tayyar, gazetecilik mesleğinin ardından siyasete geçen isimler arasında yer alıyor. AK Parti'den Gaziantep milletvekilliği yapan Tayyar, özellikle siyaset kulislerine ilişkin değerlendirmeleri ve sosyal medya paylaşımlarıyla kamuoyunda yakından takip ediliyor.

Milletvekilliği döneminde TBMM'de çeşitli komisyonlarda görev alan Tayyar, son yıllarda aktif siyasi görevde bulunmamakla birlikte ekonomi ve siyaset gündemine ilişkin yaptığı yorumlarla dikkat çekmeye devam ediyor.