ULUSLARARASI müzik dünyasının tanınan isimlerinden Mevlan Kurtishi, 8 Ağustos Cumartesi günü Alanya'da sahne alacak. Farklı dillerde seslendirdiği eserleri, manevi temaları ve evrensel değerleri konu alan müzikleriyle milyonlarca dinleyiciye ulaşan sanatçı, Adin Resort Hotel'de unutulmaz bir konser vermeye hazırlanıyor.

Adin Resort Hotel'in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek özel etkinlikte Mevlan Kurtishi, kendine özgü yorumu ve güçlü sahne performansıyla müzikseverlere anlamlı bir gece yaşatacak. Sanatçının geniş repertuvarından eserler seslendireceği konserin, Alanya'daki kültür ve sanat etkinlikleri arasında önemli bir yere sahip olması bekleniyor.

Konser, yalnızca otel misafirlerine değil, rezervasyon yaptıran dış katılımcılara da açık olacak. Organizasyon yetkilileri, huzur dolu atmosferi ve seçkin konseptiyle dikkat çeken etkinlikte müziğin birleştirici gücünün ön plana çıkacağını belirtti.

Etkinlik Bilgileri

Tarih: 8 Ağustos 2026 Cumartesi

8 Ağustos 2026 Cumartesi Yer: Adin Resort Hotel – Alanya

Adin Resort Hotel – Alanya Katılım: Rezervasyon yaptıran dış katılımcılara açıktır.

Rezervasyon yaptıran dış katılımcılara açıktır. Bilgi ve rezervasyon: +90 444 71 07

Manevi temaları işleyen eserleriyle geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Mevlan Kurtishi'nin Alanya konserinin yoğun ilgi görmesi bekleniyor.