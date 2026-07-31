Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Kürüş Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde başlayan otluk yangını, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede tarım arazilerine sıçradı. Belkıs yolu üzerinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın sonucunda yaklaşık 100 dönümlük alan küle döndü.

Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi Serik İtfaiye Birimi, Serik Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri ve Serik Belediyesi su tankerleri sevk edildi. Yetkililerin aktardığına göre, alevler Belpınar Mahallesi sınırındaki seralara ve Egeler Mezarlığı çevresine kadar ulaştı.

VATANDAŞLARDAN TRAKTÖRLÜ DESTEK

İtfaiye ve orman ekiplerinin yerleşim yerlerini ile seraları korumak için yürüttüğü çalışmalara bölge halkı da kayıtsız kalmadı. Vatandaşlar, traktörlerine bağladıkları ilaçlama motorları ve su tankerleriyle söndürme işlemlerine aktif destek sağladı. Yaklaşık bir saat süren yoğun mücadelenin ardından alevler kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü ve alanda olası yeniden alevlenmelere karşı soğutma çalışmaları başlatıldı.

BÖLGEDEKİ TARIMSAL ÜRETİM NASIL ETKİLENDİ?

Akdeniz havzasında artan sıcaklıklar ve kuvvetli rüzgarlar, tarım alanları ile kırsal bölgelerin kesiştiği noktalarda yangın riskini ciddi oranda artırıyor. Serik'teki olayda da alevlerin ulaştığı bazı seraların naylon örtüleri yanarak kullanılamaz hale gelirken, çok sayıda meyve ağacı ve mezarlık çevresindeki çam ağaçları hasar aldı. Tarımsal üretimin bu tür yangınlara karşı korunmasında yerel halkın erken müdahalesinin önemi bir kez daha görüldü.

Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla polis ekipleri tarafından başlatılan inceleme ve bölgedeki güvenlik önlemleri devam ediyor.