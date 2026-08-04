Antalya'nın Kepez ilçesinde bir zeytinlikte elleri arkadan bağlı halde bulunan 25 yaşındaki Mehmet Beyazıtlı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Olayla ilgili cinayet şüphesi üzerinde duran polis ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı.

Olay, öğle saatlerinde Kepez ilçesine bağlı Varsak Aydoğmuş Mahallesi 1203 Sokak'taki zeytinlik alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre markete gitmek için bölgeden geçen bir vatandaş, yerde hareketsiz yatan ve elleri arkadan bağlı bir kişiyi fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Bunun üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olay yerinde inceleme başlattı.

Yapılan kimlik tespit çalışmalarında yaşamını yitiren kişinin 25 yaşındaki Mehmet Beyazıtlı olduğu belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısının çalışmalarının ardından Beyazıtlı'nın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alırken, olayın nasıl gerçekleştiği ve sorumluların tespit edilmesi amacıyla geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. Yetkililer, soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.