Yeni uygulamayla birlikte vatandaşlar, trafik ve kasko sigortalarına ilişkin hasar bildirimlerini tek bir telefon numarası üzerinden gerçekleştirebilecek. Böylece farklı sigorta şirketlerinin ayrı ihbar hatlarını arama zorunluluğu ortadan kalkacak.

İlk etapta trafik ve kasko sigortalarını kapsayacak

SEDDK tarafından hayata geçirilen sistem, ilk aşamada trafik ve kasko sigortalarındaki hasar ihbarlarını kabul edecek. Sisteme entegre edilen tüm sigorta şirketleri sayesinde sürücüler, hasar bildirimlerini doğrudan Alo 193 hattı üzerinden iletebilecek.

Yasa dışı uygulamalar da bildirilebilecek

Alo 193 hattı yalnızca hasar ihbarı için kullanılmayacak. Vatandaşlar, hasar sürecinde karşılaştıkları usulsüzlükleri, yasa dışı aracılık faaliyetlerini ve mağduriyet oluşturduğunu düşündükleri uygulamaları da aynı hat üzerinden SEDDK'ya şikâyet edebilecek.

Eylem planı tamamlandı

SEDDK, trafik sigortalarında yaşanan değer kaybı uyuşmazlıklarını azaltmak ve sektördeki suistimallerin önüne geçmek amacıyla hazırladığı beş maddelik eylem planının son adımını da Ortak Hasar İhbar Merkezi'nin kurulmasıyla tamamlamış oldu.

1 Eylül'de hizmete başlayacak Alo 193 sistemiyle birlikte hasar ihbar süreçlerinin daha hızlı, daha kolay ve daha etkin şekilde yürütülmesi hedefleniyor.