Antalya'nın Serik ilçesinde sahipsiz hayvanların rehabilitasyonu ve barınması amacıyla hazırlanan yeni tesis projesinde sona yaklaşılıyor. Serik Belediyesi'nin Çandır Mahallesi'nde yapımını sürdürdüğü Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Doğal Yaşam Alanı'nın, ağustos ayı içerisinde kapılarını açması planlanıyor.

Belediye yetkililerinin aktardığına göre, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu standartlarına uygun olarak tasarlanan merkez, toplamda 500 köpek ve 300 kediye ev sahipliği yapacak. Tesiste, sokak hayvanlarının bakımından tedavisine ve sahiplendirilmesine kadar tüm süreçler tek bir yerleşke içinde yürütülecek.

TESİSTE HANGİ BİRİMLER YER ALACAK?

Proje kapsamında engelli, hamile ve yavrulu hayvanlar için özel yaşam üniteleri ile karantina bölümleri oluşturuluyor. Açık ve kapalı alanların yanı sıra tesiste ameliyathaneler, yoğun bakım ünitesi, ecza deposu, müşahede odaları ve veteriner hekim çalışma alanları bulunacak. Ayrıca kedi evi ve doğal yaşam parkurları da projenin önemli ayaklarını oluşturuyor.

Serik Belediye Başkanı Op. Dr. Kadir Kumbul, inşa edilen alanın sadece bir bakımevi değil, aynı zamanda güvenli bir yaşam alanı olacağını açıkladı. Kumbul, sahipsiz hayvanların yaşam koşullarını iyileştirmeyi ve sahiplendirme süreçlerini daha sağlıklı yürütmeyi hedeflediklerini vurguladı.

BÖLGE İÇİN NEDEN ÖNEM TAŞIYOR?

Antalya genelinde ve çevre ilçelerde yakından takip edilen sahipsiz hayvan popülasyonu yönetimi, yerel yönetimlerin bu tür kapsamlı projelere öncelik vermesini gerektiriyor. Toplam 800 hayvan kapasiteli bu merkezin faaliyete geçmesinin, Serik bölgesindeki sokak hayvanı rehabilitasyon süreçlerini hızlandırması muhtemel bir etki olarak değerlendiriliyor. Tesisin açılışıyla birlikte vatandaşların sahiplendirme programlarına aktif katılım göstermesi bekleniyor.