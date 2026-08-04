Serik ilçesinde D-400 kara yolu üzerinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında iki kişi yaralandı. Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Yukarıkocayatak kavşağında gerçekleşti.

Edinilen bilgiye göre, sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen bir kamyon, önünde seyreden araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araçların birbirine girmesi sonucu toplam 5 aracın karıştığı bir zincirleme kaza yaşandı. Kazada, 07 KK 795 plakalı otomobilde bulunan F.K. (64) ve H.K. (67) araç içerisinde sıkışarak yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin müdahalesiyle sıkıştıkları araçtan çıkarılan yaralılar, ilk kontrollerinin ardından Antalya Şehir Hastanesi'ne nakledildi. Yetkililerin aktardığı bilgiye göre, tedavi altına alınan F.K. ve H.K.'nin hayati tehlikesi bulunmuyor. Meydana gelen olayla ilgili adli ve idari tahkikat başlatıldı.

D-400 GÜZERGAHINDA TAKİP MESAFESİ ÖNEMİ

Antalya ile Alanya arasındaki ulaşımın ana damarı olan D-400 kara yolunda, özellikle akşam saatlerinde artan trafik yoğunluğu kaza riskini yükseltiyor. Uzmanlar, bu tür çok araçlı zincirleme kazaların önüne geçilebilmesi için sürücülerin yasal takip mesafesine titizlikle uyması ve kavşak yaklaşımlarında hızlarını düşürmesi gerektiğini hatırlatıyor.