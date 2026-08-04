GAZİANTEP'in Şahinbey ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın, küçük bir çocuğun yaşamını yitirmesiyle sonuçlandı. Akşam saatlerinde meydana gelen olayda, yangından etkilenen Suriye uyruklu anne ile üç çocuğu hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan 4 yaşındaki Yezen El Cesim, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Yangın, Deniz Mahallesi'nde bulunan çok katlı bir binanın 4'üncü katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Daireden yükselen yoğun dumanları fark eden çevre sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına alırken, dairede bulunan anne ve üç çocuk dumandan etkilenmiş halde binadan çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

4 yaşındaki çocuk kurtarılamadı

Hastanede tedavi altına alınan çocuklardan Yezen El Cesim, doktorların tüm çabalarına rağmen yaşamını yitirdi. Anne ile diğer iki çocuğun ise yoğun bakımda tedavilerinin sürdüğü ve hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, polis ve itfaiye ekipleri olay yerinde detaylı inceleme başlattı. Yangının kesin çıkış sebebinin yapılacak teknik incelemenin ardından netlik kazanacağı bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.