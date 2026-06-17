İstanbul'un Sarıyer ilçesi Ayazağa Mahallesi'nde bulunan bir alışveriş merkezinde 13 Haziran Cumartesi günü silahlı saldırı meydana geldi. DHA'nın aktardığına göre, galerici ve iş insanı Barış A., AVM içindeki bir kafeteryada oturduğu sırada silahlı saldırının hedefi oldu. Olay sonucunda bacağından yaralanan mağdur, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Olayın gelişimi güvenlik güçlerinin tutanaklarına yansıdı. İddiaya göre, kafeteryada oturan Barış A.'nın yanına gelen şüpheli E.T., mağdurla kısa bir süre diyalog kurdu. Şüphelinin, Barış A.'ya "Dövmen çok güzel abi" diyerek uzaklaştığı, kısa bir süre sonra elinde silahla geri dönerek mağdurun bacağına ateş ettiği bildirildi. Hayati tehlikesi bulunmayan Barış A.'nın hastanedeki tedavisi sürüyor.

YUNUS TİMLERİ KAÇIŞA İZİN VERMEDİ

Saldırının ardından olay yerinden uzaklaşmaya çalışan E.T., kendisini almaya gelen İdris Ü. idaresindeki araca yöneldi. Bölgeye hızla intikal eden Sarıyer Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı motorize yunus timlerini fark eden şüpheliler kaçmaya çalıştı. Ancak kısa süren bir takibin ardından E.T. ve İdris Ü. polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Yapılan üst aramasında olayda kullanılan silah ve çok sayıda mermi ele geçirildi. İdris Ü.'nün emniyette daha önceden 1 suç kaydı bulunduğu tespit edildi.

AVM'LERDEKİ SİLAHLI OLAYLARIN HUKUKİ BOYUTU NEDİR?

Alışveriş merkezleri gibi insanların yoğun olarak bulunduğu kapalı alanlarda meydana gelen silahlı şiddet olayları, kamu güvenliğini doğrudan tehdit ettiği için adli makamlarca ağır yaptırımlarla değerlendiriliyor. Uzmanlar, bu tür vakalarda şüphelilerin genellikle kasten yaralama ve Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet suçlarının birleşimiyle yargılandığını, toplumda infial yaratma riski nedeniyle tutuklu yargılanma ihtimalinin yüksek olduğunu belirtiyor.

Emniyetteki sorgu işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli E.T., çıkarıldığı mahkemece kasten yaralama ve Ateşli silahlar kanununa muhalefet suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gözaltına alınan diğer şüpheli İdris Ü. hakkındaki adli işlemlerin ise devam ettiği açıklandı.