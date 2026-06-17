Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde, orman ekosistemlerinin sürdürülebilirliği ve zararlılarla mücadele amacıyla düzenlenen eğitim ve istişare toplantısı başladı. Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerinin katılımıyla gerçekleşen ve perşembe gününe kadar devam edecek olan programda, Türkiye genelindeki ormancılık faaliyetleri detaylı bir şekilde değerlendiriliyor.

Toplantının açılışında söz alan Antalya Orman Bölge Müdürü Kemal Kayıran, farklı illerden gelen uzmanları kentte ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Orman Zararlılarıyla Mücadele Dairesi Başkanı Sabri Kızılkaya ise biriminin yürüttüğü güncel faaliyetleri aktararak, zararlı organizmalarla mücadelenin ve sürdürülebilir ormancılığın ekosistem için taşıdığı hayati öneme dikkat çekti.

SAHA ÇALIŞMALARI VE BİLGİ PAYLAŞIMI

Orman Genel Müdür Yardımcısı Muhammed Salih Çetiner'in kurum adına yaptığı açıklamalara göre, ekosistemlerin yakından izlenmesi stratejik hedefler arasında ilk sıralarda yer alıyor. Çetiner, düzenlenen eğitim programının kurumsal tecrübe paylaşımına ivme kazandıracağını belirtti. Üç günlük takvim boyunca katılımcılar yalnızca teorik eğitimlerle sınırlı kalmayacak. Arazi çalışmaları sayesinde sahadaki güncel uygulamalar yerinde incelenecek ve farklı iklim bölgelerindeki deneyimler karşılaştırılacak.

AKDENİZ ORMANLARI İÇİN NEDEN ÖNEMLİ?

Özellikle iklim değişikliğinin etkilerinin yoğun hissedildiği Akdeniz havzasında, orman zararlılarıyla mücadele ve ekosistem izleme adımları büyük bir hassasiyet gerektiriyor. Antalya ve Alanya gibi geniş yeşil örtüye sahip bölgelerde, ağaçların hastalıklara karşı dirençli tutulması ekosistem bütünlüğünü korumada kritik rol oynuyor. Uzmanların bölgede gerçekleştireceği değerlendirmelerin, yerel ormancılık stratejilerine ve koruma eylem planlarına doğrudan katkı sağlaması bekleniyor. Zirve, yapılacak genel değerlendirme oturumunun ardından tamamlanacak.