Ünlü gazeteciden canlı yayında Alanya’ya övgüHatay esnafıyla sohbet eden Öztürk, Alanya’dan gelen destek kafilesi için, “Alanya sana helal olsun” ifadelerini kullandı. Hatay’da deprem sonrası yeniden ayağa kalkmaya çalışan esnafla bir araya gelen Fulya Öztürk, Alanya’dan yalnızca alışveriş yapmak ve esnafa destek olmak amacıyla gelen vatandaşların örnek bir dayanışma sergilediğini söyledi. Canlı yayında konuşan Hataylı esnaf, “Geçen hafta Alanya’dan yaklaşık 16 otobüs geldi. Sadece alışveriş yapmak ve esnafa destek olmak için buradaydılar. Bizi unutmadılar” dedi. Öztürk ise bu dayanışma karşısında duygularını, “Diğer şehirlere de örnek olsun. Alanya’ya helal olsun” sözleriyle dile getirdi. Hataylı esnaf da kendileri için en büyük kazancın yapılan alışverişten çok, unutulmamış olmak olduğunu ifade etti.

'ALANYA VEFANIN BAŞKENTI OLDUĞUNU GÖSTERDİ'

Konuya ilişkin açıklama yapan Mustafa Küçük, Alanya’nın yalnızca turizmin değil, kardeşliğin ve vefanın da başkenti olduğunu söyledi. Küçük açıklamasında, "Alanya, yalnızca turizmin değil; kardeşliğin, vefanın ve insanlığın da başkenti olduğunu bir kez daha tüm Türkiye’ye göstermiştir. Alanya Hataylılar Beraberlik ve Dayanışma Derneği öncülüğünde gerçekleştirilen “Vefa Turizmi” organizasyonu kapsamında, Kurban Bayramı öncesi Hatay esnafına destek olmak amacıyla düzenlenen anlamlı ziyaret; ulusal basında ve CNN Türk ekranlarında Fulya Öztürk ile geniş yer bulmuştur. Deprem sonrası ayağa kalkma mücadelesi veren Hatay’a can suyu olmayı hedefleyen bu örnek dayanışma hareketi, Alanya’nın ahde vefa anlayışını ve gönül köprüsünü tüm ülkeye göstermiştir. Program öncesinde, Önceki Dönem Dışişleri Bakanı ve Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu ve Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk tarafından gerçekleştirilen uğurlama da organizasyona ayrı bir anlam ve güç katmıştır. Hatay Uzun Çarşı Dernek Başkanı İsmail Batı başta olmak üzere bölgedeki esnaf ve vatandaşların teşekkür mesajları, yapılan bu vefa hareketinin ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Alanya’dan yakılan bu vefa meşalesi büyümeye devam ediyor. Hatay bunu unutmayacaktır" ifadelerini kullandı. (Şerife ÇOBAN)

