Alanya’da ekmek fiyatlarına zam geldi. Antalya Valiliği Uzlaşma Komisyonu tarafından alınan karar doğrultusunda, ilçede 230 gram ekmeğin yeni satış fiyatı 20 TL olarak belirlendi. Yeni tarife, 15 Mayıs 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak.

Karar, özellikle son dönemde artan un, enerji, işçilik ve üretim maliyetleri nedeniyle alındı. Böylece Alanya’daki fırınlarda satılan standart ekmek fiyatı, yarından itibaren yeni tarifeyle vatandaşlara sunulacak.

FIRINCILAR ARTAN MALİYETLERE DİKKAT ÇEKTİ

Konuya ilişkin açıklama yapan Alanya Esnaf ve Sanatkârlar Odası (ALESO) Başkanı Ali İhsan Özdemir, fiyat güncellemesinin zorunlu hale geldiğini belirtti. Özdemir, fırıncı esnafının üretimi sürdürebilmesi ve vatandaşların ekmeğe kesintisiz ulaşabilmesi için bu kararın alındığını söyledi.

Özdemir açıklamasında, “Hiçbir esnafımız vatandaşımızın bütçesini zorlamak istemez. Ancak sürdürülebilir üretim, kaliteli hizmet ve sağlıklı ekmek üretiminin devamı adına bu güncelleme maalesef kaçınılmaz hale gelmiştir” ifadelerini kullandı.

ANTALYA GENELİNDE FİYAT BİRLİĞİ AMAÇLANIYOR

Yeni fiyat düzenlemesiyle birlikte Antalya genelinde ekmek fiyatlarında birlik sağlanmasının da hedeflendiği belirtildi. Alanya’daki fırıncıların kaliteli, sağlıklı ve taze ekmeği üretmeye devam edeceğini vurgulayan Özdemir, vatandaşlara anlayış ve destekleri için teşekkür etti.

ALANYA’DA GÜNLÜK YAŞAMI DOĞRUDAN ETKİLEYECEK

Ekmek, temel tüketim ürünleri arasında yer aldığı için yapılan fiyat değişikliği Alanya’daki birçok hanenin günlük harcamalarını doğrudan etkileyecek. Özellikle kalabalık aileler ve dar gelirli vatandaşlar açısından yeni fiyat tarifesi, mutfak bütçesinde önemli bir kalem olarak öne çıkıyor.