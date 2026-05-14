Kastamonu’da bir üniversite öğrencisi, Aktekke Mahallesi Seheryeli Sokak’taki bir binanın ikinci katından düştü. İddiaya göre öğrenci, yarı çıplak halde pencereden atladı ve park halindeki bir otomobilin üzerine düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan öğrenci hastaneye kaldırıldı. Tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

EVDE BULUNAN ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ GÖZALTINA ALINDI

Olay sırasında aynı evde bulunduğu belirlenen araştırma görevlisi A.D., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.D.’nin, ifadesinde öğrenciyle daha önce ilişki yaşadığını ve olay sırasında çıkan tartışmanın ardından öğrencinin aşağı atladığını öne sürdüğü aktarıldı.

6 AYRI SUÇLAMAYLA TUTUKLANDI

A.D., “nitelikli cinsel saldırı”, “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma”, “özel hayatın gizliliğini ihlal”, “mala zarar verme”, “silahla tehdit” ve “hakaret” suçlamalarıyla nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Hakimlik, araştırma görevlisi A.D.’nin tutuklanmasına karar verdi. Şüpheli cezaevine gönderilirken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

ÜNİVERSİTEDEKİ GÜVENLİK TARTIŞMASI YENİDEN GÜNDEMDE

Olay, üniversite öğrencilerinin güvenliği ve akademik personel-öğrenci ilişkilerinde güç dengesinin nasıl denetlendiği sorusunu da yeniden gündeme taşıdı. Dosyada yargı süreci devam ettiği için, suçlamalar mahkeme kararı kesinleşene kadar iddia niteliği taşıyor.