İspanya’nın Murcia bölgesine bağlı Lorca kentinde alınan yeni karar, ülkede ve Avrupa’da tartışma yarattı. Belediye yönetimi, şehir estetiğini korumak ve turistik bölgelerde daha düzenli bir görüntü oluşturmak amacıyla balkon kullanımına yönelik yeni yasakları yürürlüğe koydu.

Yeni düzenlemeye göre artık sokaktan görülebilecek şekilde balkonlara çamaşır asılması yasak olacak. Özellikle yaz aylarında yoğun turist ağırlayan bölgelerde görüntü kirliliğini azaltmayı hedefleyen uygulama kapsamında kurallara uymayanlara yüksek para cezaları verilecek.

BALKONLARDA SADECE ÇAMAŞIR DEĞİL

Yayımlanan yönetmelik yalnızca kıyafetleri kapsamıyor. Belediye, balkonlarda ya da bina cephelerinde görüntü kirliliği oluşturduğu belirtilen birçok eşyanın da yasaklandığını duyurdu.

Buna göre şilte, yatak, gaz tüpü ve benzeri eşyaların görünür şekilde balkonlarda tutulması yasak kapsamına alındı. Ayrıca bina cephelerine kalıcı çamaşır askısı kurulması da kurallara aykırı sayılacak.

1500 EUROYA KADAR CEZA KESİLECEK

Yerel basında yer alan bilgilere göre yeni sistemde kademeli ceza uygulanacak. Balkon korkuluklarına kıyafet asılması gibi hafif ihlallerde 151 ila 750 euro arasında para cezası verilecek.

Ana cephelerde kalıcı askılık kurulması veya görünür teknik ekipman bulundurulması gibi daha ciddi ihlallerde ise ceza miktarı 1500 euroya kadar çıkabilecek.

İspanya balkon çamaşır yasağı kararının özellikle turistik şehirlerde yaygınlaşabileceği konuşulurken, uygulama sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.

VATANDAŞLARA 1 AY SÜRE VERİLDİ

Lorca Belediye Başkanı Fulgencio Gil, düzenlemenin vatandaşlardan gelen şikayetler sonrası hazırlandığını söyledi. Belediye yönetimi, yeni kurallara uyum sağlanabilmesi için halka yaklaşık bir aylık geçiş süresi tanındığını açıkladı.

Denetimlerin bu sürenin ardından başlayacağı ve kurallara uymayan kişiler hakkında cezai işlem uygulanacağı bildirildi.