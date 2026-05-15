Alanya Üniversitesi Meslek Yüksekokulu’nda öğrenim gören öğrenciler için düzenlenen önlük giyme töreni, akademisyenler, öğrenciler ve ailelerin katılımıyla gerçekleştirildi. Törende, Aşçılık Programı, Fizyoterapi Programı, Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Programı ile Kimya Teknolojisi Programı öğrencileri mesleklerinin sembolü olan önlüklerini giydi.

Öğrencilerin mesleki eğitim yolculuğunda önemli bir dönüm noktası olarak görülen törende, meslek etiği, sorumluluk bilinci ve uygulamalı eğitimin önemi üzerinde duruldu.

REKTÖR SAĞER: “ETİK DEĞERLERE SAHİP BİREYLER YETİŞTİRİYORUZ”

Törende konuşan Alanya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turan Sağer, üniversitenin yalnızca mesleki bilgi kazandırmayı değil, aynı zamanda etik değerlere sahip ve sorumluluk bilinci gelişmiş bireyler yetiştirmeyi hedeflediğini söyledi.

Sağer, “Üniversitemizin temel amacı; mesleki bilgi ve becerilerle donanmış, aynı zamanda etik değerlere sahip, üretken ve sorumluluk bilinci gelişmiş bireyler yetiştirmektir. Uygulamalı eğitim süreçleri bu hedefe ulaşmada en önemli adımlardan biridir. Bugün önlüklerini giyen öğrencilerimizin meslek hayatlarında başarılı olacaklarına inanıyorum” dedi.

AİLELER ÖĞRENCİLERİN GURURUNA ORTAK OLDU

Tören boyunca öğrencilerin heyecanı ve mutluluğu dikkat çekerken, aileler de çocuklarının bu özel gününde gururlarını paylaştı. Önlüklerini giyen öğrenciler, meslek yaşamlarına daha güçlü bir motivasyonla hazırlanmanın sevincini yaşadı.

ALANYA’DA UYGULAMALI EĞİTİME VURGU

Alanya Üniversitesi’nde düzenlenen bu tür törenler, öğrencilerin mesleklerine aidiyet duygusunu güçlendirirken uygulamalı eğitimin önemini de pekiştiriyor. Turizm, sağlık ve laboratuvar alanlarında yetişen nitelikli gençlerin, Alanya ve çevresindeki iş gücüne önemli katkı sunması bekleniyor.