Alanya’da uyuşturucu ile mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda önemli miktarda sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi. Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin İncekum Mahallesi’nde gerçekleştirdiği çalışmada gözaltına alınan bir şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı İncekum Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, bir adreste uyuşturucu ticareti yapıldığı yönündeki ihbar üzerine çalışma başlattı. Bölgede yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda adrese operasyon düzenlendi.

EVDE 3 BİN KULLANIMLIK SENTETİK KANNABİNOİD BULUNDU

Operasyonda D.T. (26) gözaltına alındı. Evde yapılan aramada, yaklaşık 3 bin kullanımlık sentetik kannabinoid A4 maddesi ele geçirildi. Ele geçirilen miktarın, sokak düzeyinde çok sayıda kullanıcıya ulaşabilecek düzeyde olduğu değerlendiriliyor.

ŞÜPHELİ TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. D.T., Alanya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.

ALANYA’DA UYUŞTURUCUYA KARŞI DENETİMLER SÜRÜYOR

Turizm sezonunun hareketlendiği Alanya’da güvenlik birimleri, özellikle gençleri hedef alan uyuşturucu ticaretine karşı denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Yetkililer, vatandaşların şüpheli durumları güvenlik güçlerine bildirmesinin mücadelede önemli rol oynadığını belirtiyor.

İncekum Mahallesi’nde gerçekleştirilen bu operasyon, Alanya’da uyuşturucu madde kullanımının ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmaların kararlılıkla devam ettiğini bir kez daha ortaya koydu.Mehmet AL