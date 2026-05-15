ALKÜ 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamındaki “Gençlik Haftası” Kampüs Etkinlikleri Kestel Yerleşkesinde başladı. HİS iş birliğiyle düzenlenen Kampüs Etkinlikleri ile startı verilen kutlamalar, 19 Mayıs’a kadar artarak devam edecek olan büyük bir coşkunun ilk adımı oldu. HİS Federasyonunun üniversitelerde ilk defa ALKÜ ile gerçekleştirdiği bu kapsayıcı etkinlikler ilköğretim öğrencilerinden Engelliler Haftası dolayısıyla ağırlanan engelli bireylere, 60+ Tazelenme Üniversitesi öğrencilerinden akademik ve idari personele kadar tüm ALKÜ ailesini bir araya getirdi. Uçurtmaların gökyüzünü süslediği, geniş kampüs alanına yayılan etkinliklerde birlik ve beraberlik mesajı verildi.

ALKÜ GENÇLER DOLU DOLU ZAMAN GEÇİRİYOR

Şenlik alanında kurulan onlarca farklı istasyonda mas güreşi, okçuluk, basketbol, dev jenga ve şişme oyun parkurları gibi aktivitelerle katılımcılar dolu dolu bir gün geçirdi. ALKÜ Spor Bilimleri Fakültesinden 70 gönüllü öğrenci ise organizasyonda gönüllü olarak görev aldılar. Öğrenciler gün boyunca aktivitelere katılırken aynı zamanda düzenlenen yarışmalarda da kıyasıya mücadele yaşadılar. Öte yandan ALKÜ öğrenci toplulukları kurdukları stantlar ile faaliyetlerini anlatma ve üye kaydı yapma fırsatı buldular.

REKTÖR TÜRKDOĞAN: COŞKUYU 19 MAYIS İLE TAÇLANDIRACAĞIZ

ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, etkinliklerin başlamasının ardından Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Işık Bayraktar ve Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hamdi Alper Güngörmüş ile gezdi. Rektör Türkdoğan öğrencilerle birlikte etkinliklere katılarak yarışlar yaptı. Rektör Türkdoğan daha sonra öğrencilerle sohbet ederek fikir alışverişinde bulundu. Bu organizasyonun bir final değil, bir başlangıç olduğunu vurgulayan Rektör Türkdoğan, “Bugün burada Gençlik Haftası’nın meşalesini çok özel bir organizasyonla yakıyoruz. HİS Federasyonu ile gerçekleştirdiğimiz bu kapsayıcı model, bizim için sadece bir başlangıç. 19 Mayıs’a kadar sürecek etkinliklerimizle bu coşku en üst seviyeye çıkacak. Kampüsümüzün kapılarını çocuklara, yaşlılara ve engelli kardeşlerimize açarak bayramı gerçek anlamda bir paylaşıma dönüştürdük.” dedi. Rektör Türkdoğan, verdikleri destekten dolayı HİS Federasyonu Başkanı Kerim Çomoğlu ve ekibine ve tüm federasyon çalışanlarına üniversitesi adına teşekkürlerini sundu. Gençlik Haftası boyunca etkinliklerin hız kesmeden devam edeceğini belirten Türkdoğan, tüm idari personel ve öğrencilerin katılımıyla 19 Mayıs Bayramı’na kadar dolu dolu bir takvimin ALKÜ’yü beklediğini dile getirdi.

Kaynak: ALKÜ BÜLTEN