Geçtiğimiz günlerde belediye meclis üyeleri ve kalabalık bir heyet eşliğinde Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu’nu ziyaret eden İlçe Başkanı Hilmi Er’in temasları kısa sürede meyvesini verdi. Alanya’nın kronikleşmiş sorunlarını ve çözüm önerilerini içeren dosyaları bizzat Genel Başkan’a sunan Er’in bu hamlesi, Genel Merkez düzeyinde karşılık buldu. Genel Başkan Dervişoğlu’nun "Alanya bizim için stratejik bir öneme sahip" talimatıyla birlikte, partinin üst düzey kurmayları Alanya’nın sektörel dinamiklerini incelemek ve halkın nabzını tutmak üzere yola çıkıyor.

ALANYA’NIN GELECEĞİ ALTSO’DA MASAYA YATIRILIYOR

Bu kritik ziyaretin en önemli ayağını, "Şehrinizin Geleceği İçin Daha İYİ’ye" başlığı altında düzenlenecek olan büyük halk buluşması oluşturuyor. 15 Mayıs 2026 Cuma günü saat 14.00’te Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) salonunda gerçekleşecek olan bu dev toplantıda; Genel Başkan Yardımcısı Dr. Cenk Özatıcı, Antalya İl Başkanı Ali Adnan Kaya ve Alanya İlçe Başkanı Hilmi Er bizzat yer alarak Alanyalılarla kucaklaşacak. Toplantıda şehrin vizyon projeleri ve yerel yönetim stratejileri kapsamlı bir şekilde değerlendirilecek.

SEKTÖRLERİN RÖNTGENİ ÇEKİLECEK VE SORUNLAR ANKARA’YA TAŞINACAK

Ziyaret programı sadece salon toplantılarıyla sınırlı kalmayarak şehrin tüm damarlarına yayılacak. Başkan Hilmi Er’in aktardığı bilgilere göre İYİ Parti heyeti, Alanya ekonomisinin temel direkleri olan tarım, turizm ve ticaret sektörlerinin temsilcileriyle bir araya gelecek. Oda başkanları ve sivil toplum kuruluşlarına yapılacak ziyaretlerle şehrin ekonomik ve sosyal yapısındaki tüm aksaklıklar tek tek raporlanacak. Parti kurmayları, sahadaki esnafın, üreticinin ve emeklinin taleplerini bizzat yerinde dinleyerek hazırlayacakları çözüm dosyalarını doğrudan Genel Merkez’in mutfağına ve TBMM gündemine taşıyacaklar.

BAŞKAN HİLMİ ER: ARTIK HER YERDE SAHADAYIZ

Organizasyonun Alanya için bir dönüm noktası olduğunu belirten İlçe Başkanı Hilmi Er, Ankara ile Alanya arasında kurulan bu hizmet köprüsünü sokağın sesiyle birleştireceklerini ifade etti. Genel Merkez düzeyindeki bu çıkarma ile Alanya’ya verilen önemin bir kez daha tescillendiğini vurgulayan Er, sadece seçim dönemlerinde değil, yılın her günü sahada olacaklarının altını çizdi. Tarım üreticisinden turizm emekçisine kadar her kesimin derdine ortak olacaklarını söyleyen Başkan Er, vatandaşla kurulan gönül bağını, şehri birlikte yönetecekleri bir geleceğe dönüştürme kararlılığında olduklarını belirterek tüm Alanya halkını ALTSO’daki büyük buluşmaya davet etti. (Sudi ÇANDIR)

Kaynak: Haber Merkezi