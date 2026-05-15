Alanya’da uyuşturucu ticareti suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla saklandığı adreste yakalandı. Uzun süredir aranan hükümlünün cezaevine gönderilmesiyle birlikte, kentte hakkında yakalama kararı bulunan kişilere yönelik çalışmaların sürdüğü bir kez daha ortaya çıktı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği’ne bağlı İnfaz Büro ekipleri, “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama” suçundan hakkında kesinleşmiş 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası bulunan C.S. (21)’nin ilçede bulunduğunu tespit etti.

GÜLLERPINARI MAHALLESİ’NDE YAKALANDI

Yürütülen takip sonucunda firari hükümlü, Güllerpınarı Mahallesi’nde düzenlenen operasyonla yakalandı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan C.S., işlemleri yapılmak üzere Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ, CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, ilgili işlemler sonrası Alanya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

ALANYA’DA ARANAN ŞAHISLARA YÖNELİK ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Alanya’da özellikle uyuşturucu suçları, hırsızlık ve çeşitli adli dosyalar kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan kişilere yönelik denetim ve operasyonlar aralıksız devam ediyor. Güvenlik birimleri, kamu düzeninin korunması ve suçla mücadele kapsamında ilçe genelindeki çalışmalarını sürdürüyor.

Turizm sezonunun yoğunlaştığı dönemde Alanya’da yürütülen bu tür operasyonlar, hem ilçe sakinlerinin hem de ziyaretçilerin güvenliği açısından önem taşıyor.Mehmet AL