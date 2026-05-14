Next Level Illusion’da yaz sezonu coşkusu
Alanya’nın Mahmutlar Mahallesi Doğu Çevre Yolu üzerinde trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, D.D. yönetimindeki otomobil ile Y.S. idaresindeki iş makinesi çarpıştı.

OTOMOBİLDEKİ 2 KİŞİ YARALANDI

Kazada otomobil sürücüsü D.D. ile araçta yolcu olarak bulunan F.S. yaralandı. Çarpışmanın ardından çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Muhabir: Mehmet AL