Alanya’nın Mahmutlar Mahallesi Doğu Çevre Yolu üzerinde trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, D.D. yönetimindeki otomobil ile Y.S. idaresindeki iş makinesi çarpıştı.
OTOMOBİLDEKİ 2 KİŞİ YARALANDI
Kazada otomobil sürücüsü D.D. ile araçta yolcu olarak bulunan F.S. yaralandı. Çarpışmanın ardından çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Muhabir: Mehmet AL