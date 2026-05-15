Alanya’da yaşanan hırsızlık olayı, kısa sürede polis ekiplerinin çalışmasıyla aydınlatıldı. Park halindeki bir elektrikli scooterın gidonuna asılı çantayı çaldıkları ve çanta içerisindeki kredi kartını kullanarak alışveriş yaptıkları belirlenen iki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, çalışmak amacıyla memleketlerinden Alanya’ya geldikleri öğrenilen M.C.Ş. (19) ile K.D. (23), Atatürk Caddesi üzerinde park halinde bulunan elektrikli scooterın gidonuna asılı çantayı alarak bölgeden uzaklaştı.

ÇALINAN KREDİ KARTIYLA ALIŞVERİŞ YAPTILAR

Çantasının çalındığını fark eden mağdurun durumu polise bildirmesi üzerine Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri soruşturma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerin çanta içerisindeki kredi kartıyla bir iş yerinden alışveriş yaptığını belirledi.

POLİS ŞÜPHELİLERİ BARDA YAKALADI

Teknik ve fiziki takip sonucunda zanlıların ilçedeki bir barda bulunduğu tespit edildi. Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan iki şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.

İKİ ŞÜPHELİ DE TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.C.Ş. ve K.D., çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Şüpheliler, Alanya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.

ALANYA’DA HIRSIZLIK OLAYLARINA KARŞI KAMERALAR ETKİLİ OLUYOR

Kent genelinde yaşanan hırsızlık olaylarının aydınlatılmasında güvenlik kameraları önemli rol oynuyor. Bu olayda da kamera kayıtları sayesinde şüphelilerin kimlikleri kısa sürede belirlenirken, mağdurun maddi kaybının büyümesinin önüne geçildi.

Özellikle turizm sezonunun yoğunlaştığı Alanya’da vatandaşların çanta, telefon ve cüzdan gibi kişisel eşyalarını görünür alanlarda bırakmamaları, benzer olayların önlenmesi açısından önem taşıyor.