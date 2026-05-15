ALKÜ 2025-2026 Öğretim Yılının sona yaklaşmasıyla mezuniyet heyecanı da yaşanmaya başlandı. ALKÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümleri son sınıf öğrencileri ayrı ayrı düzenlenen programlarda yemin andı okuyup kep fırlattılar. Hemşirelik Bölümü son sınıf öğrencileri Işık Alma ve Yemin Töreni programı, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Mesleğe İlk Adım Hotpack Töreni ile mezuniyet heyecanı yaşadılar. Düzenlenen törenlere ALKÜ Rektörü Prof. Kenan Ahmet Türkdoğan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Işık Bayraktar, Başkent Üniversitesi Alanya Uygulama ve Araştırma Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Müslüm Ahmet Tunçkıran, Başhemşire Ebru Aydın ve ekibi, Anatolia Hospital Alanya Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Tuğba İşgören, Hemşirelik Bölümü Başkanı Doç. Dr. Dijle Ayar, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Başkanı Doç. Dr. Ayşe Ünal, akademisyenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

HEMŞİRELER IŞIKLARINI ALDI

Hemşirelik Bölümü tarafından her yıl büyük bir heyecanla düzenlenen Işık Alma Töreni bu yıl da velilerin yoğun katılımı ile düzenlendi. ALKÜ Rektörlük Binası Alev Alatlı Konferans Salonu’nda yapılan etkinlikte konuşan ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, hemşirelik mesleğinin önemi anlattı. Öğrencilere seslenen Rektör Türkdoğan, “Bugün edeceğiniz meslek andı; yalnızca sözlerden oluşan bir metin değildir. İnsan onuruna saygı göstermenin, meslek etiğine bağlı kalmanın, bilimin ışığında hareket etmenin ve yaşamı korumayı görev bilmenin bir ifadesidir. Sizlerden beklentimiz; mesleğinizi yalnızca teknik bilgiyle değil, vicdanınızla da icra etmenizdir. Çünkü sağlık hizmetlerinde en büyük güç, insanı anlayabilme ve ona güven verebilme becerisidir. Meslek hayatınız boyunca bilimin rehberliğinden ayrılmayacağınıza, insan yaşamına saygıyı her zaman ön planda tutacağınıza ve ülkemize değer katacak sağlık profesyonelleri olacağınıza yürekten inanıyorum.

Hemşirelik Yemin Töreni’nin hayırlı olmasını diliyor; tüm öğrencilerimizi, ailelerini ve emeği geçen akademik kadromuzu içtenlikle kutluyorum.” dedi. Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ayşe Ünal ve Bölüm Başkanı Doç. Dr. Dijle Ayar da konuşmalarında mezun öğrencilere hayatlarında başarılar dilediler. Konuşmaların ardından öğrenciler hocalarından hemşirelik mesleğinin sembollerinden olan ışıklı lambayı aldılar. Öğrenciler daha sonra meslek yemin andı yaparak kep fırlattılar. Tören toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

FİZYOTERAPİSTLER BEYAZ ÖNLÜK GİYDİ

Bir diğer yemin töreni ise Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümünden mezun olan öğrenciler için yapıldı. Eğitim Fakültesi Başöğretmen Konferans Salonu’nda yapılan etkinlik konuşmalarının ardından müzik şöleni ile devam etti. Programda mezun olan öğrencilerin alt sınıflara; hastalarda kullanılan kas dokusunun ısıtılması, kas spazmı ve ağrı hissinin azaltılması için fizik tedavi seanslarında kullanılan yüzeyel bir sıcaklık ajanı olan hotpackı teslim ettiler. Hotpack tesliminin ardından akademisyenler tarafından öğrencilere beyaz önlük giydirildi. Tören pasta kesimi ve hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

Kaynak: ALKÜ BÜLTEN