Alanya’da motosiklet kazası ilçeyi yasa boğdu. Alanya Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’nde görev yapan Hüseyin Ökçe, geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi.

Kaza, dün gece saatlerinde Mahmutlar Mahallesi D-400 Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre motosikletiyle seyir halinde olan Hüseyin Ökçe, henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

MAHMUTLAR’DA FECİ KAZA

Kontrolden çıkan motosiklet kaldırıma çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Ökçe, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Alanya’da belediye personelinin hayatını kaybettiği motosiklet kazası, belediye çalışanları ve yakın çevresinde büyük üzüntü yarattı.

BAŞKAN ÖZÇELİK’TEN TAZİYE MESAJI

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Alanya Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğümüz personeli Hüseyin Ökçe’nin, trafik kazası sonucu hayatını kaybettiğini üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve çalışma arkadaşlarımıza sabır diliyorum. Başımız sağ olsun.”

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.