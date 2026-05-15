ANNUAL Pan African Media Summit 2026 ve Dünya Basın Konseyleri Toplantısı (WAPC), Kenya’nın Başkenti Nairobi’de 13-15 Mayıs 2026 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Safari Park Hotel’de düzenlenen program, medya alanında kıtalararası iş birliği ve bilgi alışverişine sahne oldu. Bu yılki zirvenin teması, “Information Integrity, Digital Platforms, and Media in Africa” olarak belirlenen etkinlikte; medya sürdürülebilirliği, bağımsızlık, destek mekanizmaları ve bilgi alanlarındaki düzenleyici zorluklar ele aldı. Media Council of Kenya tarafından beş yılı aşkın süredir organize edilen zirve, bu yıl uluslararası boyutunu genişleterek üç büyük medya paydaşıyla iş birliği içinde gerçekleşti. Zirveye Kıbrıs Türk Basın Konseyi’ni temsilen WAPC Dünya Basın Konseyleri Başkan Yardımcısı unvanıyla Ali Hançerli ve Doç. Dr. Ümmü Altan Bayraktar katılım gösterdi. Kıbrıs Türk Basın Konseyi temsilcileri Nairobi’deki oturumlara katılarak Kıbrıs Türk basınının deneyimlerini paylaştı ve Afrika medyasıyla iş birliği fırsatlarını değerlendirdi. Etkinlik boyunca, bilgi doğruluğu ve dijital platformların medya üzerindeki etkisi, bağımsız ve sürdürülebilir medya uygulamaları, aynı zamanda kıtadaki bilgi alanlarının düzenlenmesine dair karşılaşılan zorluklar kapsamlı bir şekilde tartışıldı. Kıbrıs Türk Basın Konseyi temsilcileri, özellikle medya bağımsızlığı ve sürdürülebilirlik konularında deneyimlerini aktararak uluslararası diyalogda aktif rol oynadı. Zirve, Afrika ve dünya genelinde medya sektörünün karşılaştığı güncel sorunlara dikkat çekmek ve kıta genelinde bilgi alışverişini güçlendirmek amacıyla önemli bir platform sunmuş oldu.

