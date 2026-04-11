Bazen bir mekânı anlatmak için uzun uzun cümleler kurmaya gerek kalmaz…

Bir çocuğun yüzündeki tebessüm her şeyi özetler.

Dün 3 yaşındaki kızımı, Metro Market’in hemen arkasında, Kahveland’ın bulunduğu sırada yer alan Backstage Hair Design isimli bayan kuaförüne götürdüm. Açıkçası içimde klasik bir ebeveyn tedirginliği vardı. Malum… Çocukla kuaföre gitmek küçük çaplı bir “operasyon” sayılır.

Ama daha içeri adım attığımız anda o tedirginlik yerini güvene bıraktı.

İşletmenin sahibi Emre Bey’in yaklaşımı, sadece bir müşteri memnuniyeti değil, adeta bir gönül kazanma sanatıydı. 3 yaşındaki bir çocuğu sakinleştirmek, koltuğa oturtmak, saç kestirmek… Bunlar her kuaförün kolaylıkla altından kalkabileceği işler değil.

Ama orada öyle olmadı.

Kızımın bebeklikten kalan saçlarını büyük bir özenle kesti. Ardından minik bir prenses edasıyla fönünü çekti. Tüm bu süreçte ne bir huzursuzluk, ne bir ağlama… Aksine kahkahalar, meraklı bakışlar ve aynaya hayran hayran bakan bir çift göz vardı.

İşin en güzel kısmı mı?

Kuaförden çıktıktan sonra söylediği şu cümleydi:

“Baba, yine buraya gidelim mi?”

İşte bazen bir işletmenin başarısını ölçmek için ne reklama ne de kampanyaya gerek var…

Bir çocuğun tekrar gitmek istemesi, en samimi referanstır.

Velhasıl…

Eğer yolunuz düşerse ve özellikle çocuğunuz için güvenilir, sıcak bir ortam arıyorsanız, bu küçük ama anlamlı deneyimi göz ardı etmeyin derim.

Çünkü bazı yerler sadece saç kesmez…

Güzel bir anı da bırakır. Kalın sağlıcakla.