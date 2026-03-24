Her gün yollara çıkıyoruz. Kimi işe yetişmeye çalışıyor, kimi evine dönmenin telaşında. Ama bu telaşın içinde çoğu zaman fark etmediğimiz bir gerçek var: Trafik, yalnızca araçların değil, insanların hayatlarının kesiştiği bir alan. Ve bu alanda yapılan en küçük ihmal, bir başkasının hayatını geri dönülmez şekilde değiştirebiliyor.

Akdeniz Motosikletli Kuryeler Federasyonu Genel Başkanı Nihat Özdemir’in sözleri, aslında hepimizin yüzleşmesi gereken bir gerçeği ortaya koyuyor: “Görmedim” bir mazeret değil, bir ihmaldir.

Bugün trafikte yaşanan motosiklet kazalarının büyük bir kısmı; aynaya bakmadan yapılan manevralar, sinyal vermeden şerit değiştirmeler ve dikkatsizce açılan araç kapıları nedeniyle meydana geliyor. Bunlar teknik hatalar gibi görünse de aslında bir zihniyet meselesidir. Çünkü mesele sadece görmek değil, fark etmektir.

Motosiklet sürücüleri trafikte çoğu zaman “yokmuş” gibi davranılan bir kesim. Oysa onlar da en az diğer sürücüler kadar yasal haklara sahip. Hatta belki de daha fazlasına ihtiyaçları var. Çünkü bir otomobilin koruyucu kaportası varken, motosiklet sürücüsünün tek koruması dikkati ve ekipmanıdır. Ve çoğu zaman o ekipman, başka birinin hatasını telafi etmeye yetmez.

“Kaskın altında bir aile var” sözü, bu meselenin en çarpıcı özetlerinden biri. Gerçekten de trafikte yanımızdan geçen her motosikletli; bir annenin evladı, bir çocuğun babası ya da bir ailenin umudu olabilir. Onu sıkıştırmak, önüne kırmak ya da yok saymak; sadece bir sürücüyü değil, bir hayatı riske atmaktır.

Peki çözüm ne?

Öncelikle farkındalık. Aynalara bakmak bir refleks haline gelmeli. Şerit değiştirirken “acaba bir motosiklet var mı?” sorusu otomatikleşmeli. Kapıyı açmadan önce bir saniye durmak, belki de bir hayat kurtarabilir.

İkinci olarak saygı. Trafik bir yarış pisti değil. Kimsenin kimseye üstünlük kurması gereken bir alan değil. Herkesin eşit olduğu bir paylaşım alanı. Motosikletlilerin şerit hakkına saygı göstermek, onları sıkıştırmamak ve bilinçli hareket etmek bu saygının en temel göstergesi.

Ve elbette altyapı. Motosiklet dostu bariyerler, daha güvenli yol düzenlemeleri ve bilinçlendirme kampanyaları artık bir lüks değil, zorunluluk haline gelmiştir. Kalın sağlıcakla.