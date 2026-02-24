Alanya yine yapacağını yapıyor.

Deniz, kum, güneş üçlüsünün konfor alanından çıkıp bu kez sporun en çetin disiplinlerinden birine ev sahipliği yapıyor. 27–28 Mart 2026’da düzenlenecek Alanya Ultra Trail, sadece bir yarış değil; doğayla tarihin, gelenekle modern dayanıklılığın kesişim noktası.

Start nereden mi veriliyor?

Deniz seviyesinden. Yani o meşhur Cleopatra Plajı’ndan.

Ve oradan başlayan yolculuk, Akdeniz’in tuzlu esintisini arkasına alıp Toroslar’ın sert, teknik ve meydan okuyan yamaçlarına doğru tırmanıyor. Tam 3.905 metre irtifa kazanımı… Şaka değil. Bu, “hadi biraz koşalım” organizasyonu değil. Bu, insanın kendisiyle hesaplaşma alanı.

Bir Yarıştan Fazlası

2017 yılında “Dağların Arslanı” olarak bilinen milli atlet Ahmet Arslan tarafından hayata geçirilen bu organizasyon, bugün Türkiye’nin en prestijli dağ koşularından biri haline geldi.

Ama asıl mesele şu:

Bu parkurlar sadece yükseklik kazandırmıyor, hafıza kazandırıyor.

2026 mottosu “Tradition to Trail” boşuna seçilmedi. Yörüklerin göç yolları, kervanların izleri, taş patikalar… Yüzyıllar boyunca kullanılan güzergâhlar bugün ultra trail parkuru. Koşucular sadece ter dökmüyor; tarihin üzerinden geçiyor.

Ve o parkurlar…

Alanya Kalesi, Kızılkule ve Alanya Tersanesi gibi simgesel noktalardan geçiyor. Yani bir yanda nabız 170, diğer yanda bin yıllık taş duvarlar.

Dünya Sahnesine Açılan Kapı

Bu yarış artık sadece yerel bir organizasyon değil. UTMB Index kapsamında değerlendiriliyor ve ITRA puanı veriyor. Yani buradaki performans, küresel ultra trail dünyasında karşılık buluyor.

Kısacası Alanya, artık sadece tatil destinasyonu değil; spor turizminin iddialı oyuncularından biri.

Beş Parkur, Beş Hikâye

68K’dan 5K’ya kadar uzanan etaplar, hem elit atletlere hem de “Ben de denemek istiyorum” diyen cesurlara kapı açıyor. 2026’da ilk kez düzenlenecek 5K Alanya Castle Run ise işin giriş seviyesi ama manzarası yine zirve.

Ve işin en keyifli kısmı?

After Party’de altı şanslı koşucuya helikopter deneyimi! Yani önce zirveye koş, sonra gökyüzünden Alanya’ya bak. Bu şehir sporcuya hem meydan okuyor hem ödüllendiriyor.

Sporun Ötesinde Bir Vizyon

Alanya Ultra Trail’in yeniden yapılanarak uluslararası profesyonel bir organizasyon yapısına kavuşması önemli. Bu tür etkinlikler sadece sporcu getirmez; sezon öncesi otelleri doldurur, esnafın yüzünü güldürür, şehrin marka değerini yükseltir.

Spor artık sadece saha içinde değil; şehir ekonomisinin tam merkezinde.

Mart ayında Alanya’da iki manzara olacak:

Bir yanda denize karşı kahvesini içenler…

Diğer yanda Toroslar’a doğru tırmananlar.

Ve belki de en güzeli şu:

Bu şehir, hem izleyene hem koşana aynı anda ev sahipliği yapabilecek kapasitede.

Kalın sağlıcakla.