İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, sosyal medya platformlarında yaşı küçük bir çocuğa ait müstehcen görüntülerin paylaşıldığı yönündeki ihbar üzerine kapsamlı çalışma başlatıldı. Yapılan incelemelerde mağdur çocuğun 2015 doğumlu A.A. olduğu belirlendi.

Soruşturma kapsamında olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen şüphelilerin anne G.A. ve baba Y.A. olduğu tespit edildi. Yetkililer tarafından yapılan araştırmada, baba Y.A.’nın çeşitli suçlardan hükümlü olarak ceza infaz kurumunda bulunduğu öğrenildi.

SORUŞTURMA İHBAR ÜZERİNE BAŞLATILDI

29 Mayıs tarihinde gelen ihbarın ardından harekete geçen ekipler, sosyal medya hesapları ve dijital veriler üzerinde inceleme gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar sonucunda İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla şüpheli anne G.A. gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenilirken, soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi.

MAĞDUR ÇOCUK ÇOCUK İZLEM MERKEZİ'NE SEVK EDİLDİ

Mağdur çocuk A.A., adli işlemlerin yürütülmesi amacıyla İzmir Çocuk İzlem Merkezi'ne (ÇİM) sevk edildi. Çocuğun ifadesinin pedagog eşliğinde alınmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Yetkililer, çocuğun üstün yararının gözetildiğini ve gerekli koruma tedbirlerinin uygulanması için ilgili kurumlarla koordineli çalışma yürütüldüğünü açıkladı.

DİJİTAL MATERYALLER İNCELEMEYE ALINDI

Soruşturma kapsamında ele geçirilen dijital materyallere inceleme yapılmak üzere el konuldu. Uzman ekipler, görüntülerin paylaşım süreci ve olayla bağlantılı olabilecek diğer kişi ya da kişilerin tespit edilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturmada elde edilecek yeni bulgular doğrultusunda adli sürecin genişletilebileceği belirtildi.

Öte yandan soruşturmanın hassasiyeti nedeniyle mağdur çocuğun kimliğini ortaya çıkarabilecek ayrıntıların paylaşılmadığı bildirildi.